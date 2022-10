Robot aspirapolvere con base di svuotamento: con lo sconto questo costa pochissimo

Le operazioni di pulizia dei pavimenti, negli ultimi anni, sono state alleggerite dai tanti robot aspirapolvere autonomi. Se fino a qualche anno fa però la loro manutenzione era gravata dal dover svuotare o sacchetti o vaschette, oggi con le stazioni di scarico abbiamo anche la possibilità di eseguire questa operazione poche volte all’anno. Altro vantaggio è dato dal fatto che con il diffondersi di questa tecnologia iniziano a abbassarsi anche i prezzi, che fino a pochi mesi fa erano altissimi mentre oggi iniziano a diventare molto ragionevoli.

Nel caso del robot Cecotec Conga 2290 Ultra T, dotato di stazione di svuotamento della polvere, l’offerta in corso su Amazon consente di acquistare questo elettrodomestico smart a un prezzo ancor più conveniente.

Cecotec Conga 2290 Ultra – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento e ricarica

Cecotec Conga 2290 Ultra T: com’è fatto

Il robot per spolverare e lavare i pavimenti è formato da due componenti: il robot circolare vero e proprio e la stazione di scarico della polvere che ricarica anche la batteria del robot.

La potenza di aspirazione è di 2.100 pascal mentre il rumore emesso è di 64 decibel, un elettrodomestico di media potenza che può essere utilizzato anche in un appartamento in cui sono presenti animali domestici. Infatti, il robot è stato dotato di due spazzole da adoperare a scelta, una in morbida microfibra e l’altra a torchon in silicone che serve a catturare il pelo sottile degli animali che notoriamente è difficile da staccare dalle superfici, siano esse lisce siano ruvide.

Dopo un’accurata spazzolatura e aspirazione della polvere entra in gioco il mocio, un panno Twin Floor, in doppio tessuto che viene inumidito in tre modalità: High, Medium o Low, cioè alta, media o bassa a seconda dello sporco da eliminare.

Lato software, il robot Cecotec Conga 2290 Ultra T è dotato del sistema di navigazione Virtual Map che costruisce una mappa accurata della superficie della casa, che memorizza con la funzione Memory Control selezionando anche il percorso più breve, mentre con Total Surface, pulisce l’intera superficie.

La funzione Magnetic Strip permette di impostare le zone vietate all’accesso (il cosiddetto muro magnetico) e possono essere scelte 8 modalità di pulizia: Auto, Random, Bordi, Lavaggio intensivo, Stanza, Spirale, Manuale e Ritorno alla base.

Sono disponibili i comandi vocali con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant ma ogni funzione è impostabile e monitorabile anche dall’app Cecotec Home.

La batteria ha una capacità di 2.600 mAh con autonomia di 160 minuti, dopodiché il robot rientra autonomamente alla stazione di ricarica.

La stazione di ricarica, infine, è dotata di un sacchetto della capienza di 2 litri per la raccolta della polvere. In base alla frequenza di pulizia e allo sporco, sarà possibile svuotarlo dopo 1-2 mesi.

Cecotec Conga 2290 Ultra: l’offerta Amazon

Il robot per spolverare e lavare i pavimenti Cecotec Conga 2290 Ultra ha un ottimo prezzo di listino di 258,90 euro che sono scontati, grazie all’offerta in corso a 199 euro (-23%, -59,90 euro). Si tratta di un prodotto entry level, ottimo a questo prezzo per chi ha esigenze di base e vuole provare la comodità di un robot lava-aspira che si svuota da solo.

