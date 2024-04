Celine Dion racconta la sua malattia: quando esce il documentario

Fonte foto: Courtesy of Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios ha appena annunciato la data di uscita del nuovo documentario I Am: Céline Dion, che arriverà fra pochi mesi in streaming su Prime Video. Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, il documentario vuole essere «una lettera d’amore» ai fan, oltre che un esclusivo sguardo dietro le quinte per raccontare l’esperienza dell’artista con la malattia che le ha cambiato la vita, impedendole di esibirsi.

Che malattia ha Celine Dion

La cantante Celine Dion, classe 1968, ha comunicato pubblicamente di essere malata nel 2022. La malattia che l’ha colpita si chiama Sindrome della persona rigida ed è una grave e rara malattia neurologica che irrigidisce progressivamente il corpo, pregiudicando il movimento e la parola.

Non esiste una cura specifica, ma ci sono trattamenti che rallentano la progressione. Le cause sono sconosciute e le donne tendono a essere colpite più degli uomini. L’artista ha raccontato di essere arrivata alla diagnosi corretta dopo un lungo periodo di inspiegabili spasmi muscolari che le avevano reso difficile esibirsi, cantare e camminare.

Il nuovo documentario su Celine Dion

In I Am: Céline Dion viene raccontato, con «sguardo crudo e onesto», il percorso della cantante dopo la diagnosi. C’è però spazio anche per «la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano», si legge nella breve descrizione di questa novità Prime Video.

I 102 minuti del documentario sono frutto di più di un anno di riprese. Tra scorci di vita privata mai raccontata prima, incursioni nel suo guardaroba couture e sessioni in studio di registrazione, il risultato è un ritratto energico e sincero della cantante. Il docufilm è prodotto da Sony Music Vision, in collaborazione con Sony Music Entertainment Canada e Vermilion Films.

«Questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione sino all’imparare a conviverci e a gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi», ha dichiarato Celine Dion in una nota stampa. «Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta, per aiutare chi ha la mia stessa diagnosi».

Quando esce il documentario su Celine Dion

Il documentario I Am: Céline Dion sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video il 25 giugno 2024.