Champions League: dove vedere le partite di Juventus e Lazio in diretta

Il quinto turno della fase a gironi della Champions League si chiude con le partite di mercoledì 2 dicembre con due club italiani in campo: Juventus e Lazio. La Juve affronterà alle 21 la Dinamo Kiev ed è già qualificata agli ottavi, mentre la Lazio è seconda del suo girone e sfida la capolista Borussia Dortmund.

Mercoledì 2 dicembre si terranno le partite dei Gruppi E, F, G e H, con due partite alle 18.55 e le restanti alle ore 21. Nel girone dei bianconeri l’altro match importante per la Champions League sarà quello tra Ferencvaros e Barcellona, mentre nel girone della Lazio il match atteso è Club Brugge-Zenit. Anche nel girone E è tutto già deciso: Siviglia e Chelsea si giocano il primo posto, mentre Krasnodar e Rennes cercano un posto almeno in Europa League. Il girone H invece potrebbe riservare sorprese: fondamentale sarà il match tra Manchester United e PSG, con il Lipsia che sfida in casa l’Istanbul Basaksehir.

Champions League, dove vedere le partite del 2 dicembre in diretta tv

Le partite di Champions League saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport e Sky Football mercoledì 2 dicembre.

I match saranno visibili in streaming anche su Sky Go e su Now Tv previo l’acquisto di un pacchetto sport apposito, anche se non si è clienti Sky.

Ecco i principali match della giornata e dove vederli in diretta televisiva:

Juventus-Dinamo Kiev

In onda alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi, a bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Diretta Gol di Maurizio Compagnoni.

Borussia Dortmund-Lazio

In onda alle 21:00 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gianluca Di Marzio a bordocampo e Daniele Barone per la Diretta Gol.

Basaksehir-Lipsia

In onda alle 18.55, il match sarà trasmesso su Sky Sport Football e Sky Sport 254 con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Diretta Gol di Davide Polizzi.

Krasnodar-Rennes

In onda alle ore 18:55 su Sky Sport 255, con telecronaca di Luca Boschetto e diretta Gol di Andrea Marinozzi.

Manchester United-Psg

In onda alle ore 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 254 con la telecronaca di Nicola Roggero e la diretta Gol di Paolo Ciarravano

Ferencvaros-Barcellona

In onda alle 21 su Sky Sport 255 con telecronaca di Antonio Nucera e diretta Gol di Dario Massara.

Club Brugge-Zenit

In onda alle 21:00 su Sky Sport 256 con telecronaca di Gianluigi Bagnulo e diretta Gol di Lucio Rizzica.

Siviglia-Chelsea

In onda alle 21:00 su Sky Sport 257 con telecronaca di Massimo Marianella e diretta Gol di Geri De Rosa.