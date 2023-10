Fonte foto: Apple

La sicurezza non è mai troppa e anche gli iPhone e gli iPad devono fare i conti con una lunga serie di minacce informatiche. Per questo motivo, Apple ha introdotto sui suoi dispositivi la modalità di funzionamento Lockdown Mode, chiamata in italiano Modalità di isolamento. Si tratta di un sistema che “mette in sicurezza” il dispositivo, riducendo al minimo i rischi legati a possibili attacchi informatici.

Cos’è il Lockdown Mode degli iPhone

Con iOS 16 e iPadOS 16 (e versioni successive) è possibile accedere alla Modalità di isolamento su iPhone e iPad. Si tratta di una forma di protezione estrema che, come suggerisce Apple, può essere attivata quando si ritiene di essere stati colpiti da un “attacco informatico avanzato“.

In sostanza, quando si ha la necessità di incrementare il livello di sicurezza del sistema è possibile impostare la Modalità di isolamento per limitare i danni e evitare di essere colpiti da software dannoso che potrebbe mettere a rischio i propri dati.

Lockdown Mode modifica, in modo significativo, il funzionamento di iPhone e iPad. Quando attivata, infatti, questa modalità limita alcune applicazioni, riducendo i contatti con l’esterno al minimo indispensabile.

In Lockdown Mode, ad esempio, vengono bloccati alcuni tipi di allegati in Messaggi e non è possibile ricevere chiamate con FaceTime, a meno che il contatto che effettua la chiamata non sia già stato chiamato in passato dall’utente. Vengono bloccate, inoltre, le funzionalità SharePlay e Live Photos.

Anche la navigazione web è influenzata dalla Modalità di isolamento, con alcune tecnologie web che vengono bloccate. Di conseguenza, l’accesso ad alcuni siti web potrebbe essere limitato o del tutto impossibile.

Per le Foto, invece, la condivisione avviene con un numero inferiore di informazioni (l’immagine condivisa non ha informazioni sulla posizione) e gli album condivisi vengono rimossi. Da segnalare, inoltre, che in Lockdown Mode viene disattivata la connettività 2G e il dispositivo non si connetterà alle reti Wi-Fi non sicure.

L’elenco completo delle restrizioni applicate in Lockdown Mode (aggiornato costantemente da Apple) è accessibile tramite un link diretto al sito di supporto di Apple presente accanto al tasto per l’attivazione di questa modalità. Da notare che la Modalità di isolamento è accessibile anche con Apple Watch (da watchOS 10 e versioni successive) e dispositivi Mac con macOS Ventura e versioni successive.

Come attivare la Lockdown Mode

Per attivare la Modalità di isolamento su iPhone e iPad è sufficiente accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo. Bastano pochi passaggi per poter attivare questa modalità di funzionamento. Dall’elenco delle opzioni disponibili nel menu Impostazioni, infatti, è necessario individuare la voce Privacy e sicurezza.

Qui bisogna scorrere la pagina fino in fondo per trovare, nella sezione Sicurezza, l’opzione Modalità di isolamento. Quando questa modalità è disattivata, sulla destra è riportata la dicitura “No“. Per attivarla, invece, bisogna premere sull’opzione e poi scegliere Attiva la modalità di isolamento. Completato questo passaggio, il dispositivo si riavvierà.

Una volta terminata la procedura di riavvio, l’iPhone funzionerà in Lockdown Mode. Seguendo la stessa procedura (Impostazioni > Privacy e sicurezza > Modalità di isolamento) sarà possibile disattivare questa modalità e ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo.