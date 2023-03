Che fine ha fatto Moto Edge 40 Pro

Molti dei top di gamma 2023 sono stati presentati e portati anche sui mercati globali, anche in occasione del recente Mobile World Congress di Barcellona. Uno, però, ancora manca: è Motorola Moto Edge 40 Pro, gemello "global" di Motorola Moto X40 lanciato in Cina tre mesi fa e che, al momento, ancora non viene presentato.

Secondo il leaker Evan Blass, però, il complesso iter delle certificazioni internazionali è in procinto di essere completato e questo farebbe pensare ad un imminente lancio di Moto X40/Moto Edge 40 Pro (in foto) anche in Europa, Italia inclusa.

Moto Edge 40 Pro: come sarà

Il processore a bordo del Motorola Moto Edge 40 è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chip di ultima generazione per i top di gamma Android, abbinato a 12 GB di RAM (di tipo LPDDR5X) e 512 GB di storage (di tipo UFS 4.0).

Il display misura 6,7 pollici, è di tipo OLED con HDR10+ e ha la frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Il sensore per le impronte digitali è integrato sotto il pannello, e lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus.

Anche il comparto fotografico rispecchia la scheda tecnica premium, con i suoi tre sensori: il principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP, il sensore Sony IMX663. Sulla parte anteriore nel notch è collocata la fotocamera per autoritratti da 60 MP.

Complete le connessioni disponibili, che includono il WiFi6, il Bluetooth 5.3, e l’NFC per i pagamenti contactless tramite POS e la lettura delle card elettroniche come la CIE. La batteria ha una capacità di 4.600 mAh, la ricarica è da 125W, wireless e inversa da 15W.

Infine il telefono è certificato IP68, quindi resiste bene a brevi immersioni in aqua e non ha problemi con la polvere.

Moto Edge 40 Pro: quanto costerà

Il prezzo è il secondo grande dubbio su Motorola Moto Edge 40 Pro. Sappiamo quelli cinesi per le varie combinazioni di memoria, e sono queste:

Motorola Moto X40 da 8/128 GB: 3.399 yuan (459 euro)

Motorola Moto X40 da 8/256 GB: 3.699 yuan (500 euro)

Motorola Moto X40 da 12/256 GB: 3.999 yuan (540 euro circa)

Motorola Moto X40 da 12/512 GB: 4.299 yuan (580 euro circa)

In Europa, però, il prezzo sarà per forza più alto. Basti pensare che il Moto Edge 30 Pro dell’anno scorso aveva un prezzo di 849 euro in versione 12 GB.