Chi ha vinto LOL 3

Si è conclusa con un colpo di scena finale la terza edizione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show di Prime Video. Le ultime due puntate sono uscite sulla piattaforma di streaming giovedì 16 marzo. Nonostante diverse ammonizioni, nei primi quattro episodi di LOL 3 l’unico eliminato è stato Paolo Cevoli, mentre a rimanere ancora in gara erano Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Cristiano Caccamo, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Ecco come è andata a finire.

Come è finito LOL 3

Nella sesta e ultima puntata sono rimasti in gara, nel classico testa a testa finale, Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, noto soprattutto perché fa parte dei TheJackal. Dato che la situazione non si sbloccava, come d’altronde era già successo nelle precedenti edizioni, Bizzarri ha avuto un’idea: chiudere con un pareggio.

«Senti, ma perché non facciamo una cosa?», ha detto il comico del duo Luca&Paolo a Balsamo. «La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un’associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso».

Fabio Balsamo ha commentato che si trattava di «una cosa stupenda» e ha accettato la proposta. LOL 3, dunque, si è concluso con una doppia risata all’unisono dei due finalisti, che sono quindi risultati vincitori a pari merito.

Il premio in beneficenza: a chi?

Fedez, che ha condotto la terza edizione insieme a Frank Matano, ha dunque portato in studio l’assegno di 100 mila euro e lo ha consegnato ai due vincitori di LOL 3, Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. Bizzarri ha donato la sua metà all’associazione ABEO, che, ha spiegato, «lavora con i pediatri e con il Gaslini e aiuta le famiglie dei bambini con problemi molto gravi». Balsamo invece ha destinato i suoi 50mila euro all’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, una malattia rara delle ossa.

Cosa è successo a LOL 3

Colpo di scena finale a parte, la terza edizione di LOL è stata caratterizzata dalla presenza di Maccio Capatonda come "ospite speciale". Proprio uno dei suoi sketch ha strappato una risata definitiva a due concorrenti che erano già ammoniti, ovvero Paolo Kessisoglu e Brenda Lodigiani. Herbert Ballerina alla fine si è auto-eliminato sorridendo per la sua stessa gag. Lo stesso è successo a Nino Frassica, uno dei concorrenti più amati dell’edizione: il comico non ha resistito a una barzelletta su Pierino che lui stesso stava raccontando. Marina Massironi invece è "caduta" sul tasto Delirio, quando sono entrati in studio tre gemelli ballerini.

