Chrome permetterà di riaprire gruppi di Tab chiusi per sbaglio

Riaprire i gruppi di tab chiusi per sbaglio su Chrome sarà presto possibile. Dopo essere stato individuato all’interno del codice dell’ultima release della versione per sviluppatori, la nuova funzione potrebbe essere resa presto disponibile per l’utilizzo a tutti gli utenti, semplificando di fatto la vita tutti coloro che quotidianamente utilizzano il browser di Google.

A identificare la feature all’interno del codice di Chrome Canary, la versione del browser dedicato agli sviluppatori, è stato un utente di Reddit, u/Leopeva64. Si tratta di una novità particolarmente interessante per tutti quegli utenti che quotidianamente utilizzano la feature visto che, attualmente, Chrome non consente di riaprire i gruppi di tab in un unico click, come invece già accade con le schede singole. Infatti, a seguito di una chiusura accidentale, l’utente è costretto a riaprire singolarmente le pagine e a "ricostruire" ogni singolo gruppo, inserendovi ognuno dei tab che precedentemente lo componeva.

Riaprire i gruppi di tab su Chrome, come funzionerà

Con la nuova implementazione, il browser di Big G consentirà di riaprire in blocco l’intero gruppo che, all’interno della cronologia, verrà visualizzato come un unico elemento. Ciò appare evidente nelle prime schermate diffuse in rete, le quali indicano come per effettuare la riapertura del gruppo sia sufficiente, oltre al canonico click sulla voce relativa, la pressione della combinazione di tasti Ctrl Shift T.

Una volta riaperto, il gruppo proporrà nuovamente all’utente tutte le stesse caratteristiche precedentemente impostate. Nello specifico, oltre alle schere ordinate come in principio, il gruppo si ripresenterà nella barra superiore con il nome e il colore identificativo specificati in fase di creazione.

Gruppi di tab su Chrome, quando la nuova feature

Introdotti lo scorso anno, i gruppi di tab hanno reso possibile il raggruppamento di numerose schede secondo criteri stabiliti dall’utente. Ciò consente non solo di tenere sempre sotto controllo le pagine affini, grazie a un metodo di catalogazione rapido ed efficace, ma anche di poter contare su un browser pulito e visivamente più ordinato.

Come anticipato, attualmente la funzionalità è già disponibile su Google Chrome Canary per desktop e, per essere utilizzata, non richiede alcuna abilitazione particolare né flag da attivare nelle impostazioni. Big G non ha ancora fornito una data specifica per l’introduzione definitiva ma, se i test dovessero dare risultati positivi, non è escluso che la feature possa presto fare capolino nella release stabile del browser.