Ci sarà un film delle feste con Eddie Murphy

Fonte foto: Michael Kovac/Getty Images

A settembre è prematuro parlare del Natale? La platea è divisa: c’è chi già vorrebbe tirare fuori dalla cantina albero e lucine e chi preferirebbe non saperne niente almeno fino al 20 dicembre. Evidentemente non è troppo presto per Prime Video che, mentre alcuni devono ancora disfare la valigia delle vacanze estive, ha già annunciato il film delle prossime feste natalizie. Il titolo è Buon Natale da Candy Cane Lane è il protagonista è niente meno che Eddie Murphy. È la prima volta che l’attore partecipa a un film delle feste e, promette Prime Video, «sta arrivando con un carico dei suoi caratteristici numeri comici».

Buon Natale da Candy Cane Lane: la trama

Buon Natale da Candy Cane Lane è una commedia natalizia in cui Eddie Murphy veste i panni di Chris, un uomo che sogna di vincere il concorso annuale per la casa con la miglior decorazione natalizia indetto dal suo quartiere.

Per aumentare le sue possibilità di vittoria, Chris stringe inavvertitamente un accordo con una vivace elfa di nome Pepper (interpretata da Jillian Bell). Il risultato? Pepper lancia un incantesimo che porta in vita i "12 giorni di Natale" e getta l’intera città nel caos. Chris e la sua famiglia, ovvero la moglie Carol e i tre figli, devono dunque combattere contro il tempo e contro subdoli personaggi magici per spezzare l’incantesimo di Pepper e salvare il Natale per tutti.

Il cast di Buon Natale da Candy Cane Lane

La regia del film è di Reginald Hudlin, che ha dichiarato: «Non vedo l’ora che il mondo veda Buon Natale da Candy Cane Lane. Per tutta la vita ho sognato di girare un film di Natale, ma con un taglio fresco e sorprendente. Eddie Murphy e questo cast esilarante riescono veramente a portare il divertimento, è super natalizio e vi emozionerà».

Il cast del film include, oltre ai già citati Murphy e Bell, Tracee Ellis Ross (nei panni di Carol), Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, D.C. Young Fly e Anjelah Johnson-Reyes. Il film è prodotto da Ron Howard, Brian Grazer, Eddie Murphy, Karen Lunder e Charisse Hewitt-Webster

Il film di Natale con Eddie Murphy: curiosità

Il regista Reginald Hudlin aveva già lavorato con Murphy, oltre che con il produttore Brian Grazer, nel successo del 1992 Il principe delle donne (Boomerang). Un’altra curiosità è che Kelly Younger ha scritto la sceneggiatura del film ispirandosi ai propri ricordi di infanzia: da bambina ha infatti trascorso il periodo delle feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo in California.

Buon Natale da Candy Cane Lane in streaming

Il film Buon Natale da Candy Cane Lane esce in esclusiva su Prime Video il 1° dicembre 2023.