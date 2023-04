Ci sarà un nuovo sequel di Mean Girls?

«Mi dispiace se le persone sono gelose di me: non posso farci niente se sono popolare». Ma anche: «Avete bisogno di qualcosa cucciolini? Una merendina? Un preservativo? Fatemi sapere». E poi l’immancabile: «Il mercoledì ci vestiamo di rosa». A quasi vent’anni di distanza dall’uscita di Mean Girls, un vero e proprio fenomeno della cultura pop, sono tante le frasi rimaste celebri. La buona notizia per i fan è che il film del 2004 diretto da Mark Water potrebbe avere un nuovo seguito, oltre al sequel Mean Girls 2 del 2011. Ecco cosa sappiamo.

Mean Girls 3: cosa dicono le attrici

In Mean Girls (attualmente visibile in streaming su Prime Video) l’attrice Lindsay Lohan interpreta Cady, ingenua ragazza appena arrivata negli Stati Uniti che si trova ad avere a che fare con delle nuove, superficiali e vanitose compagne di liceo. Durante il tour promozionale del tour Falling for Christmas, pochi mesi fa, Lohan si è detta disponibile a tornare a vestire i panni di Cady in un ipotetico Mean Girls 3.

Non è stata l’unica attrice dello storico cast ad aver "strizzato l’occhio" alla possibilità di una reunion. Un paio di anni fa Rachel McAdams, che nel film interpretava Regina George, aveva detto: «Sarebbe divertente interpretare Regina George in una fase diversa della sua vita e scoprire in che situazione si trova ora».

Mean Girls 3 si farà? Cosa sappiamo

Dell’ipotesi Mean Girls 3 si è tornati a parlare insistentemente nelle ultime settimane, dopo che la testata Page Six, citando una fonte anonima di Hollywood, ha dichiarato che finalmente si sta davvero parlando di realizzare il nuovo sequel. Secondo il giornale, le quattro protagoniste Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert avrebbero tutte accettato di tornare nel nuovo film, che sarebbe realizzato dalla Paramount.

Il problema del compenso

Ma c’è un ma. Sempre secondo la testata, la Paramount avrebbe presentato alle quattro attrici un’offerta economica che è stata definita «irrispettosa», ovvero troppo bassa rispetto al valore delle quattro professioniste. «A partire da ora, le trattative sono in stallo», ha dichiarato la fonte anonima a Page Six. Insomma, il desiderio di tornare sul set non basta: bisogna trovare un punto di incontro. Si riuscirà a definire un accordo economico che soddisfi tutte le parti? I fan, ovviamente, sperano di sì: a quanto pare, la realizzazione di Mean Girls 3 è vincolata a questo aspetto.

Il musical Mean Girls diventa un film

Eventuale Mean Girls 3 a parte, comunque, ci sono altre novità certe all’orizzonte. Dal film del 2004, infatti, nel 2017 è stata tratta una versione musical. Quest’ultima sarà ora riadattata in versione cinematografica per Paramount +. La produzione è iniziata a marzo ed è stata affidata a Tina Fey. Non c’è ancora una data di uscita certa, ma è probabile che il film Mean Girls – Il musical arrivi nel 2024, in occasione del ventennale dell’uscita del film originale.