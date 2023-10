Ci sarà un reboot de I Cesaroni?

Fonte foto: Netflix

Le prime tre stagioni de I Cesaroni, serie tv italiana andata in onda tra il 2006 e il 2014, sono da poco disponibili su Netflix. Con protagonisti, tra gli altri, Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e Antonello Fassari, la trama ruota sostanzialmente intorno alle vicende della famiglia allargata che dà il nome alla serie, tra situazioni comiche, innamoramenti, avventure all’italiana e piccoli drammi a lieto fine. Forse proprio questo debutto in streaming, avvenuto a luglio 2023, ha contribuito a rispolverare l’interesse nei confronti di questa serie tv. Interesse che si è concretizzato presto nell’inevitabile domanda delle domande: ci saranno un reboot o un sequel de I Cesaroni?

I Cesaroni, nuova stagione: cosa sappiamo

A mettere la pulce nell’orecchio dei fan, o meglio, a sondare apparentemente il terreno in merito a un possibile ritorno della serie, è stato Claudio Amendola. Ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, parlando dei suoi impegni professionali e della sua vita privata, l’attore a un certo punto ha detto: «Belli I Cesaroni eh? Mah, chissà…». La frase volutamente ambigua, abbinata a un sorriso enigmatico, ha lasciato intendere che prima o poi potrebbe arrivare qualche annuncio sul futuro della serie che si è conclusa quasi dieci anni fa.

In una dichiarazione riportata in seguito da davidemaggio.it, Verdiana Bixio, presidente di Publispei (la casa di produzione de I Cesaroni) ha detto che «sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta». Al momento non c’è ancora nulla di certo, però, ma solo delle (vaghe) buone intenzioni. «La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà», ha aggiunto Bixio.

Una «storia emozionante» e originale è sicuramente necessaria nel caso si decida di proporre davvero una nuova stagione della fiction. La serie I Cesaroni era infatti stata “chiusa” perché le ultime due stagioni avevano ottenuto scarsi risultati in termini di ascolti. La causa, secondo il direttore delle fiction Mediaset Antonino Antonucci, era da imputare a una mancanza di trama originale già dalla quinta stagione.

Il ritorno de I Cesaroni

Non è la prima volta che si prova a immaginare un proseguimento de I Cesaroni, in realtà. Nel 2008, sulla spinta del successo della serie, si pensò di proporre un film spin-off con protagonisti Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore, alias Eva e Marco. Quello stesso anno venne effettivamente proiettato, in pochissime sale italiane selezionate, uno speciale di 85 minuti sulle vicende di questi due personaggi. L’evento aveva evidentemente lo scopo di sondare l’interesse nei confronti del film, che però non è mai stato realizzato.