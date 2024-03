Ci sono novità sulla seconda stagione di Outer Range

Fonte foto: Prime Video

Sono passati quasi due anni da quando una misteriosa voragine si è spalancata nel ranch di Royal Abbott, dando il via a una serie di eventi inquietanti. L’attesa è durata abbastanza: finalmente il pubblico potrà addentrarsi più a fondo in questa storia avvincente e capace di attraversare diversi generi. Esce infatti su Prime Video fra poche settimane la seconda stagione di Outer Range, un «western fuori dal tempo», con decise note thriller e fantascientifiche, con protagonista il candidato all’Oscar Josh Brolin, che in questa nuova stagione fa anche il suo debutto come regista.

Outer Range: il riassunto del finale

Outer Range è uscita nell’aprile 2022 su Prime Video. La trama ruota attorno al protagonista Royal Abbott (interpretato da Brolin) che scopre un buco misterioso e profondissimo nel ranch di cui è proprietario, in Wyoming. L’uomo decide di tenere il fatto segreto anche per salvaguardare gli interessi della sua famiglia, che sta attraversando un momento difficile. La situazione però gli sfugge di mano e si rivela ben più complessa di quanto si potesse immaginare.

La serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione già nell’ottobre 2022. Ora che il debutto della stagione 2 è vicino, però, è necessario rispolverare la memoria: cosa succede nel finale di Outer Range 1? Dove eravamo rimasti con la storia? Prima di tutto, alla fine della prima stagione il pubblico scopre che il misterioso buco serve apparentemente a viaggiare nel tempo e che Royal viene dal passato. Il protagonista era infatti bambino nel 1886, quando ha ucciso il padre per errore durante una battuta di caccia: disperato, si getta in una misteriosa voragine che si apre davanti a lui e si ritrova inspiegabilmente nel 1968. A quel punto il buco si chiude.

Sempre nel finale di stagione Royal mostra la voragine nel terreno al figlio Perry. Quest’ultimo, che deve affrontare un’accusa di omicidio, vi si getta appena prima che il buco si richiuda. Con Perry sparito dalla circolazione in circostanze che sarà evidentemente difficile spiegare, la famiglia rischia di perdere l’intero ranch: se il giovane non si presenta in Tribunale, infatti, la proprietà verrà confiscata.

Nel finale di Outer Range 1 ci sono stati anche altri colpi di scena notevoli: Rebecca, di cui si erano perse completamente le tracce da un anno, ricompare davanti alla figlia Amy e scappa insieme a lei. Royal invece cerca di uccidere Autumn, enigmatica ragazza che è arrivata nel ranch qualche settimana prima e che lui ritiene responsabile di ciò che sta accadendo alla sua famiglia, ma si rende contro all’improvviso del fatto che la giovane è in realtà sua nipote Amy da grande.

Outer Range stagione 2: cast e trama

La seconda stagione di Outer Range «spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso», dice Prime Video in una nota stampa. Il nuovo ciclo di episodi (sette in tutto) è ideato dallo showrunner ed executive producer Charles Murray, già noto per True Story e Sons of Anarchy.

Nel cast della stagione 2 tornano il già citato Josh Brolin (visto recentemente in Dune: Parte Due e qui anche produttore esecutivo e regista del penultimo episodio), Imogen Poots (vista in Baltimore), Lili Taylor (Manhunt), Tamara Podemski (Reservation Dogs) e Lewis Pullman (Lezioni di chimica).

Completano il cast Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Reacher), Isabel Arraiza (Fino all’ultimo indizio), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Horizon: An American Saga). Sono produttori esecutivi della serie anche Charles Murray, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Ernest McNealey, Josh Brolin, Tony Krantz, Heather Rae e Jon Paré.

Quando esce Outer Range 2

La seconda stagione di Outer Range arriva su Prime Video il 16 maggio 2024.