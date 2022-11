Cinema: 7 capolavori da poco disponibili in streaming

Ogni mese i cataloghi delle piattaforme di streaming si rinnovano non solo con le novità del momento e i film appena usciti, ma anche con titoli più datati ma indimenticabili e sempre amatissimi dal pubblico. Accade anche su Prime Video, che proprio a novembre ha reso per la prima volta disponibili ai suoi abbonati diversi film celebri usciti negli ultimi anni (o talvolta decenni). È questa l’occasione perfetta, quindi, per vederli o rivederli in streaming.

Ecco qualche suggerimento per iniziare.

Apocalyspe Now in streaming

Uscito nel 1979, dal 1° novembre si può vedere in streaming su Prime Video. Il film è diretto da Francis Ford Coppola ed è considerata una delle storie sulla guerra in Vietnam più celebri di sempre. Ha vinto la Palma d’oro al 32esimo Festival di Cannes e due Oscar.

Basic Instinct in streaming

Diretto da Paul Verhoeven e uscito nel 1992 (registrò uno degli incassi più alti al botteghino di tutto il decennio), questa pellicola iconica e molto apprezzata dalla critica è interpretata da Michael Douglas e Sharon Stone. Celebre la scena in cui quest’ultima, durante un interrogatorio, accavalla le gambe rivelando l’assenza di mutande.

Billy Elliot in streaming

Scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, questo film del 2000 si ispira alla vera storia del ballerino Philip Mosley e ha per protagonista William "Billy" Elliot (interpretato da Jamie Bell) che sogna di diventare un ballerino di danza classica. È considerato uno dei migliori film inglesi di tutti i tempi.

The Elephant Man in streaming

Diretto dal genio creativo di David Lynch e uscito nelle sale nel 1980, il film è basato sui libri The Elephant Man and Other Reminiscences di Frederick Treves e The Elephant Man: A Study in Human Dignity di Ashley Montagu. È un film di genere biografico e ha regalato la celebrità ai suoi protagonisti, tra cui Anthony Hopkins, John Hurt e Hannah Gordon.

Mulholland Drive in streaming

Anche questo film (del 2001) è scritto e diretto da David Lynch e da inizio novembre è disponibile in streaming su Prime Video. Il progetto, inizialmente concepito per essere l’episodio pilota di una serie e poi reso un lungometraggio di genere thriller psicologico, è realizzato nello stile tipicamente lynchiano. Nel cast ci sono Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Ann Miller e Robert Forster. Per questo film, che è effettivamente considerato uno dei suoi lavori migliori, Lynch ha ricevuto il Premio al miglior regista al Festival di Cannes del 2001 e una nomination all’Oscar come Miglior regista.

Il giardino delle vergini suicide in streaming

Alcuni uomini raccontano di un gruppo di sorelle segregate dai genitori dopo che una di esse si è suicidata. È la trama di questo noto film del 1999, il primo scritto e diretto da Sofia Coppola. Nel cast ci sono anche Kirsten Dunst e Kathleen Turner.

Rocky in streaming

La popolarissima saga sul pugilato non ha bisogno di presentazioni: ideata e interpretato da Sylvester Stallone, copre un arco temporale che va dal 1976 al 2023. I sei film sono tutti disponibili su Prime Video da pochi giorni.

