«C’è stato un tempo in cui i mostri dei mari devastavano le rive e nessuna nave era al sicuro in mare. Ma quei giorni sono finiti». Così annuncia la voce entusiasta della giovanissima Maisie nel trailer di Il mostro dei mari, nuovo film di animazione in arrivo su Netflix fra poche settimane.

La storia è infatti ambientata in un’epoca in cui i cacciatori di mostri marini tengono al sicuro la popolazione e sono considerati dei veri e propri eroi. Il sogno della giovane Maisie Brumble è diventare un’eroina dello stesso genere e per questo si imbarca di nascosto sulla nave di Jacob Holland, il più celebre e osannato tra i cacciatori. Quando l’uomo la trova, è determinato a farla sbarcare appena possibile. E invece, con sua grande sorpresa, Jacob scoprirà che la ragazzina è un’alleata coraggiosa e valida. Ma oltre alla trama c’è di più: ecco cinque cose da sapere su Il mostro dei mari.

Il regista ha vinto un Oscar

Il film d’animazione vede alla regia Chris Williams, che è un noto regista, sceneggiatore e doppiatore statunitense. Tra i suoi precedenti lavori ci sono infatti Bolt – Un eroe a quattro zampe, nominato agli Oscar nel 2009 per la migliore animazione, Big Hero 6, che ha vinto l’Oscar nel 2015 e Oceania, che nel 2016 ha ricevuto due nomination (per la migliore animazione e per la migliore canzone originale).

Nel voice cast originale c’è Karl Urban

Chi guarderà Il mostro dei mari doppiato in italiano non potrà accorgersene, ovviamente, ma è comunque curioso sapere che nel voice cast originale del film di animazione c’è anche Karl Urban. L’attore neozelandese al momento è noto soprattutto per il suo ruolo in The Boys, la serie di Prime Video in cui veste i panni dello spietato William "Billy" Butcher. Tra le voci originali ci sono anche Zaris-Angel Hator e Jared Harris.

Tra i doppiatori italiani c’è Diego Abatantuono

La versione italiana del film sarà impreziosita al doppiaggio da Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow. Claudio Santamaria, invece, doppia il coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland.

Il cameo della vincitrice di Amici

La versione doppiata in italiano prevede anche un cameo vocale, espressione che indica la partecipazione speciale di un attore (o in questo caso, doppiatore) non protagonista in un film.

Il personaggio in questione è la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sarà lei a prestare la voce alla giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia.

Il film esce a luglio su Netflix

Il Mostro dei mari sarà disponibile su Netflix a partire dall’8 luglio 2022.