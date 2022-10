Cinque storie di paura adesso in streaming

I popcorn sono pronti, le luci sono spente e magari la stanza è persino arricchita da qualche decorazione ad hoc: una zucca intagliata illuminata dall’interno, piccoli pipistrelli di cartoncino nero, lenzuoli bianchi che ricordano evanescenti fantasmi… Il 31 ottobre arriva la notte più spaventosa dell’anno, o almeno così vuole la tradizione, ma manca l’ingrediente principale della serata: un film horror da guardare in streaming.

Ecco qualche opzione tra cui scegliere sulle principali piattaforme di streaming.

Old People

Ella sta tornando con i figli nel paese in cui è cresciuta, per partecipare al matrimonio della sorella. Il villaggio però è cambiato molto da quando è andata via: la popolazione rimasta, dal momento che i giovani sono tutti emigrati, è molto anziana. E in più inizia a comportarsi in modo strano…

La sera delle nozze una forte tempesta si abbatte sulla cittadina e gli ospiti di una casa di cura, improvvisamente aggressivi e brutali, attaccano i giovani badanti e scappano. È solo l’inizio: Ella capisce subito che dovrà lottare per la sopravvivenza della sua famiglia. Il film è uscito a inizio ottobre su Netflix.

Cruel Peter

Siamo in Sicilia, a Messina, nel 1908. Peter ha tredici anni: unico erede di una ricchissima famiglia, è viziato e crudele con tutti. Un giorno Alfredo, il figlio del giardiniere, decide di fargliela pagare e lo rinchiude in un luogo inaccessibile.

Il mistero intorno a questo evento terribile viene svelato oltre un secolo dopo, quando l’archeologo inglese Norman Nash arriva in città con la figlia Liz, tredicenne, e scopre la lapide intitolata a Peter. Il film horror è diretto da Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini e si trova su RaiPlay.

Riflessi sulla pelle

Non c’è limite all’orrore a cui si assiste in Riflessi sulla pelle, film del 1990 disponibile per la visione in streaming su RaiPlay. Diretto da Philip Ridley, la pellicola ha per protagonista Seth, un bambino di nove anni che vive con i genitori nella campagna canadese e la cui infanzia è sconvolta da eventi drammatici e terribili, che vengono riletti in chiave horror.

The Ring

Su Sky on demand si può recuperare un vero cult del genere horror: The Ring, di Gore Verbinski. Il seguito alla misteriosa morte di sua nipote, la giornalista Rachel Keller inizia a fare delle indagini e scopre la leggenda della videocassetta che uccide chiunque la guardi.

Molte scene di questa pellicola sono diventate celebri: la voce al telefono che dice "Fra sette giorni morirai", ad esempio, o anche la terrificante bambina dai lunghi capelli neri che esce dal televisore.

Goodnight Mommy

Quando i figli tornano a casa, trovano la madre diversa dal solito: a parte lo strano bendaggio che le copre la faccia, anche i suoi atteggiamenti sono stranamente freddi e bizzarri. I due bambini iniziano a sospettare che quella donna, sebbene all’apparenza sembri proprio la loro mamma, potrebbe essere qualcun altro… È questa la trama di Goodnight Mommy, uscito lo scorso settembre su Prime Video