Citadel: Diana, annunciata la data di uscita

Fonte foto: Prime Video

Il mondo e gli intrighi di Citadel stanno per allargarsi con l’arrivo in streaming di Citadel: Diana, nuova serie italiana Original con protagonista Matilda De Angelis. Prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) e da Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, la serie tv di spionaggio debutterà su Prime Video dopo l’estate. La prima stagione, che si intitola Citadel e include nel cast Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, è uscita nel 2023 ed è diventata la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo.

Cosa sappiamo di Citadel: Diana e del mondo Citadel

Il franchise Citadel vuole raccontare, attraverso serie tv differenti create, prodotte e ambientate in varie parti del mondo, la storia dell’agenzia di spionaggio Citadel e della potente organizzazione rivale Manticore.

Ogni serie action-espionage nata dall’universo di Citadel ha dunque per protagonisti attori e attrici locali: ciò contribuisce a dare a ogni "capitolo" della storia una cifra stilistica unica e una identità culturale originale.

La serie Original italiana Citadel: Diana è la seconda a debuttare nel mondo di Citadel. A seguire sarà il turno della serie indiana Citadel: Honey Bunny, interpretata da Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

Intanto, è previsto entro la fine del 2024 l’inizio della produzione della seconda stagione di Citadel, sempre con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas protagonisti e con Joe Russo alla regia.

Trama e trailer italiano di Citadel: Diana

Citadel: Diana è ambientata a Milano nel 2030. Otto anni prima l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da Manticore, una potente organizzazione rivale.

Da quel momento la spia sotto copertura Diana Cavalieri (interpretata da Matilda De Angelis) è sola: dal momento che lavorava come infiltrata in Manticore, infatti, è rimasta intrappolata tra le linee nemiche.

Quando le si presenta finalmente l’occasione di uscire dalla situazione e sparire, non ha altra scelta che fidarsi di Edo Zani (Lorenzo Cervasio). Un alleato decisamente inaspettato, dato che si tratta dell’erede di Manticore Italia, figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

Citadel: Diana, di cui si può vedere il trailer qui sotto, è composta da sei episodi ed è diretta da Arnaldo Catinari. La serie tv è sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer e ha scritto la serie insieme a Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari.

Il cast di Citadel: Diana

A parte gli interpreti già citati, il cast internazionale di Citadel: Diana include Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

La serie è prodotta con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. La showrunner ed executive producer è Gina Gardini Nel ruolo di executive producer ci sono anche Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini.

Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono invece executive producer di tutte le serie nel mondo di Citadel (Citadel: Diana inclusa, dunque).

Quando esce Citadel: Diana in streaming

Citadel: Diana esce in esclusiva su Prime Video il 10 ottobre 2024.