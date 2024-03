Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Trascorrere qualche ora al sole fa bene alla salute – purché con le dovute protezioni: ci rende di buonumore e permette all’organismo di fare il pieno di preziosissima vitamina D, difficilmente assimilabile in altro modo. L’Italia è un Paese caldo, dove le giornate ben illuminate non mancano quasi mai, almeno durante il periodo estivo. Se in generale è così, ci sono sicuramente diverse eccezioni. Una nuova classifica ci rivela quali sono le città più soleggiate (e quelle meno) nel periodo compreso tra il 2013 e il 2023.

L’Indice del Clima 2024: la nuova indagine

Il Sole 24 Ore, basandosi sui dati raccolti da 3bmeteo, ci offre un’interessante diapositiva della situazione climatica in Italia nel decennio 2013-2023: si tratta dell’Indice sul Clima 2024, recentemente pubblicata online. Di che cosa si tratta? Prendendo in considerazione 10 diversi indicatori, lo studio ha individuato quali sono le città che presentano le condizioni più favorevoli – il tutto nell’ottica di stilare la classifica della Qualità della Vita 2024.

Uno dei criteri su cui si fonda la ricerca è il soleggiamento: consiste nel calcolo della media delle ore del giorno in cui, nel periodo di riferimento 2013-2023, c’è stato il sole in ognuna delle 107 province italiane. Ne emerge una classifica molto interessante, che evidenzia quali sono le città più soleggiate d’Italia e quelle che invece hanno una maggior quantità di precipitazioni (oltre ad una minor presenza di ore di luce). Vediamo la Top 10.

Le città più soleggiate d’Italia

Partiamo proprio dalle città più soleggiate d’Italia, dove le stagioni sono generalmente meno piovose e si possono sfruttare più ore di luce durante la giornata. Il primo dato che emerge dall’analisi del Sole 24 Ore è che la media nazionale è di 7,8 ore di sole al giorno. Com’è naturale che sia, molte località fanno decisamente meglio. È il caso di Agrigento, che si aggiudica la medaglia d’oro di città più soleggiata, con ben 9,1 ore di sole quotidiane e un punteggio totale di 1.000 in classifica.

Non sorprende che il resto della Top 10 riguardi quasi interamente il Sud Italia, e più precisamente la Sicilia. Al secondo posto, con 9 ore di luce al giorno, troviamo infatti la città di Siracusa. Chiude il podio la città di Crotone, in Calabria, che vanta 8,9 ore di sole quotidiane. Scendendo in classifica, c’è una tripletta tutta siciliana: si tratta di Catania (8,9 ore), Trapani (8,8 ore) e Palermo (8,7 ore), che occupano rispettivamente il quarto, il quinto e il sesto posto.

L’unica eccezione è rappresentata dalla settima posizione: ad aggiudicarsela è la città di Grosseto, in Toscana, che conta 8,6 ore di sole al giorno ed è dunque la più soleggiata del Centro Italia. La classifica si conclude con Catanzaro all’ottavo, Ragusa al nono e Cagliari al decimo posto, tutte quante con 8.6 ore di luce quotidiane.

Le città meno soleggiate d’Italia

Quali sono, invece, le città meno soleggiate d’Italia? L’ultimo posto in classifica spetta a Belluno, con sole 6,7 ore di luce al giorno. Seguono Lecco e Sondrio, entrambe in Lombardia, rispettivamente con 7,1 e 7,2 ore di sole quotidiane. Il resto della Top 10 è composto da Verbano-Cusio-Ossola (7,2 ore), Biella (7,3 ore), Como (7,3 ore), Udine (7,3 ore), Brescia (7,3 ore), Potenza (7,3 ore) e Bergamo (7,3 ore).