Clarkson’s Farm, trailer e date di uscita della stagione 3

Fonte foto: Amazon MGM Studios

Esce fra pochi giorni in streaming su Prime Video la terza stagione di Clarkson’s Farm (La fattoria Clarkson). Nei nuovi episodi il pubblico tornerà ancora una volta nella fattoria di Diddly Squat, che si trova ad affrontare un periodo decisamente difficile: il caldo intenso sta danneggiando i raccolti, l’inflazione ha fatto alzare i prezzi delle materie prime e il sogno di aprire il tanto desiderato ristorante è stato ormai messo da parte. Non solo: ora anche il negozio della fattoria è a rischio chiusura.

Anticipazioni e trailer di Clarkson’s Farm 3

Prodotta da Expectation, Clarkson’s Farm ha debuttato su Prime Video nel 2021 e racconta le vicissitudini di Jeremy Clarkson, conduttore noto soprattutto per Top Gear e The Grand Tour, dopo che ha deciso di acquistare una fattoria e dei terreni e dal 2019 di provare a coltivare la terra da solo, pur senza avere nessuna conoscenza né esperienza nel settore.

Nella terza stagione Jeremy ha assolutamente bisogno di trovare nuovi espedienti per far quadrare i conti della sua attività agricola. Come trarre profitto dalle centinaia di acri non coltivati che ricoprono la metà dei terreni di Diddly Squat, coperti prevalentemente da boschi e siepi?

Per trovare la risposta giusta a questa domanda Jeremy mette in campo una serie di ingegnose iniziative che coinvolgono quasi qualsiasi cosa: capre, maiali, cervi, funghi, ortiche… Almeno una di queste soluzioni darà il risultato sperato? Mentre Jeremy tenta e ritenta, a Diddly Squat arriva una nuova persona che mette in crisi Kaleb e tutti gli altri protagonisti, ovvero Lisa, Gerald e Charlie.

Come si vede dal trailer della terza stagione, i maiali saranno protagonisti particolarmente presenti nei prossimi episodi. «Pensavo che i maiali avrebbero portato qualcosa che purtroppo manca all’agricoltura di oggi: un po’ di genuina felicità», ha detto Clarkson in una intervista al The Sunday Times. Purtroppo così non è stato, come dimostra la scena in cui Jeremy consola la fidanzata Lisa in lacrime dopo la morte di un maialino.

«Abbiamo avuto un livello di morti catastroficamente alto ed ero molto preoccupato che stessimo facendo qualcosa di sbagliato, ma si è scoperto che non era così: è solo che i maiali sono cattive madri, soprattutto Sandy e Black. Ecco perché è una razza rara», ha proseguito Clarkson nell’intervista.

Quando esce La fattoria Clarkson stagione 3

La terza stagione di Clarkson’s Farm esce in due parti. La prima, composta dagli episodi 1-4, arriva il 3 maggio 2024 su Prime Video. La seconda (ovvero gli episodi 5-8) esce invece il 10 maggio. Le precedenti due stagioni sono già disponibili sulla piattaforma di streaming.

La fattoria Clarkson 4 si farà?

Prime Video ha già annunciato che La fattoria Clarkson avrà anche una quarta stagione. La notizia risale a novembre 2023: all’epoca, le riprese della stagione 4 avrebbero dovuto iniziare «molto presto», stando alle dichiarazioni degli addetti ai lavori. La conferma ha tranquillizzato i fan, dal momento che in precedenza era circolata la voce che lo show sarebbe stato cancellato.