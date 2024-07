In questo periodo, tra gli appassionati di tecnologia, sta riscuotendo molta attenzione il marchio CMF, ovvero la linea low cost di Nothing, società con base a Londra, che però affonda le sue radici nel grande mercato cinese: dopo un periodo di timido approccio al mercato, ora il nuovo brand presenta in contemporanea smartphone, smartwatch e auricolari, tutti con il minimo comune denominatore di una buona qualità ad un prezzo estremamente aggressivo.

CMF Watch Pro 2 è uno smartwatch, che si usa in abbinamento con uno smartphone Android e che trova la sua migliore espressione quando lavora in combinazione con un prodotto del mondo Nothing, oppure con il recente CMF Phone 1. la ragione per cui siamo convinti di questo dettaglio viene dalla grafica dell’interfaccia utente di CMF Watch Pro 2, che è strettamente connessa a quella degli smartphone appena appena citati.

In realtà, CMF Watch Pro 2 può funzionare anche abbinato ad iPhone, ma dal nostro punto di vista non è la soluzione ideale.

Design e specifiche tecniche

Rispetto al primo modello, CMF Watch Pro 2 è stato realizzato con una forma classica circolare, con il dettaglio di una corona intercambiabile, che permette quindi di personalizzare il colore dell’orologio e le finiture a proprio piacimento.

La struttura di CMF Watch Pro 2 è costruita con un case in alluminio estremamente leggero, con uno spessore contenuto e un peso ridotto, frutto dell’utilizzo dell’alluminio. I cinturini in silicone sono facilmente sostituibili e sfruttano un attacco standard, per cui si può pescare nell’infinito mare di alternative proposte dal mercato degli orologi. Stiamo parlando di cinturini con la dimensione di 22 mm, uno degli standard universalmente disponibili.

Per entrare in qualche dettaglio tecnico, il display è AMOLED da 1.32", con una buona risoluzione da 466 × 466 pixel. A differenza di molti altri prodotti presenti sul mercato nella stessa fascia di prezzo, CMF Watch Pro 2 offre anche una regolazione automatica della luminosità, con un picco massimo di 620 nits, sufficienti per rendere qualunque informazione visibile anche alla luce diretta del sole.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questo smartwatch è dotato di oltre 100 quadranti tra cui scegliere, che possono essere installati utilizzando l’applicazione di supporto, CMF Watch, che serve anche per la personalizzazione di molte delle funzionalità dell’orologio. L’interfaccia utente prevede anche l’utilizzo di widget personalizzati, che si possono raggiungere scorrendola lateralmente sul display.

Il tracciamento delle attività è reso più puntuale e preciso grazie alla piena compatibilità con il GPS, ma anche agli altri sistemi di posizionamento oggi disponibili sul mercato. Il peso dell’orologio è di 48 g, per le due varianti di grigio, mentre blu e arancio hanno un peso di 44,4 g. Per le trasmissioni viene utilizzato lo standard bluetooth 5.3.

A completare le specifiche tecniche di CMF Watch Pro 2 c’è la certificazione IP68 per la protezione da acque e polvere.

Il monitoraggio delle attività sportive

Monitorare le attività sportive non è un pregio particolare per uno smartwatch, ci sono smart band che costano poche decine di euro in grado di farlo senza alcun tipo di problema: CMF Watch Pro 2 riesce però a fare qualcosa di più, perché è in grado anche di verificare il carico di allenamento e il tempo di recupero, parametri fondamentali per comprendere il proprio stato di forma.

L’orologio si trasforma anche in un vero e proprio allenatore, grazie ad alcuni esercizi suggeriti, che possono guidare nella fase di riscaldamento, con semplici istruzioni e animazioni in 3D che appaiono direttamente sul quadrante.

CMF Watch Pro 2 impara a riconoscere i livelli di esercizio personalizzati, per interpretare meglio l’intensità degli allenamenti e per misurare la loro efficacia.

Tutte le informazioni raccolte possono essere sincronizzate con Google Health, Salute di Apple e Strava, oppure essere semplicemente trasferite sull’orologio per poter essere lette più facilmente e con approfondimenti più puntuali.

Complessivamente si possono tracciare oltre 120 attività sportive, oltre alle tradizionali della corsa interne ed esterne della bicicletta e del nuoto ci sono anche opzioni curiose come la Street dance, le arti marziali, l’hockey su ghiaccio, il Curling, la Zumba, il paracadutismo e anche il parkour.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La misurazione dei parametri biometrici

Come tutti gli smartwatch in circolazione, anche CMF Watch Pro 2 è capace di misurare i parametri biometrici, in particolare il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue. Questo orologio è intelligente però si spinge anche oltre con alcuni calcoli più avanzati come quello che viene chiamato active Score, che si basa sulla misurazione del battito cardiaco dei sette giorni precedenti, con l’obiettivo di offrire una valutazione complessiva dell’attività giornaliera.

L’obiettivo è quello di raggiungere un punteggio che sia almeno 100 o superiore, che equivale ad un comportamento corretto in grado di migliorare la nostra salute.

CMF Watch Pro 2, inoltre, può misurare con molta precisione tutti i parametri relativi al sonno, compresi anche i nostri pisolini giornalieri, con la capacità di identificare i vari stadi del sonno, in modo tale da comprendere la qualità del nostro periodo di riposo. Per le donne, c’è la funzione di monitoraggio del ciclo, mentre per tutti gli utenti c’è la possibilità di sfruttare una valutazione complessiva del livello di stress, che può aiutare in alcuni casi a rallentare il proprio ritmo quotidiano, per agevolare il benessere personale.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La batteria

La batteria di CMF Watch Pro 2 è di 305 mAh, promette un’autonomia di ben 11 giorni con un uso standard, senza esagerare con il GPS, ovvero l’allenamento, ma in caso di attività sportiva intensa si può comunque contare su una durata della batteria di circa nove giorni.

Per la ricarica della batteria utilizzando il cavo in dotazione nella confezione ci vogliono circa 100 minuti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il prezzo

Lo abbiamo detto sia per CMF Phone 1 che per CMF Buds Pro 2, dispositivi che sono stati presentati insieme a questo smartwatch: il prezzo scelto è di quelli di rompenti, perché stiamo parlando di 69 €, cifra che molti altri brand richiedono per una smartband e non per uno smartwatch così completo.

È vero che questo orologio intelligente non è dotato di un sistema operativo aperto, non si possono installare applicazioni dopo il suo acquisto, non c’è il supporto ad un numero vastissimo di applicazioni come succede per Apple Watch o per gli orologi con wearOS di Google, ma il suo prezzo rimane estremamente competitivo.

CMF Watch Pro 2 è un dispositivo molto interessante, anche se il mercato offre prodotti molto più completi e più sofisticati, che però richiedono cifre di gran lunga superiori. Si apprezza fino in fondo la proposta di questo smartwatch, se si entra nel mondo di Nothing, o CMF, sfruttando le soluzioni grafiche che queste aziende propongono e che risultano perfettamente coordinate tra loro.

La magia scivola un po’ se si utilizza un prodotto di tipo diverso, con un’interfaccia che non sia la stessa dei prodotti già citati, ma rimane il vantaggio di un rapporto qualità prezzo davvero da competizione.