RECENSIONI Questo smartphone è il nuovo best buy: CMF Phone 1 Nel corso degli ultimi anni si sente spesso dire che gli smartphone sono tutti uguali, non è vero al 100%, ma possiamo sicuramente escludere che questa considerazione possa valere anche per Nothing, originale azienda inglese, che oggi propone il suo primo dispositivo low cost. Luca Viscardi

Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

La cosa più importante quando si parla di CMF Phone 1 è non fermarsi davanti al nome, che non è particolarmente suadente né oltremodo sexy; superato questo ostacolo linguistico, si entra in contatto con uno smartphone che si candida per essere il miglior acquisto oggi disponibile sul mercato. CMF Phone 1 è l’espressione low cost di un altro marchio molto originale, Nothing, che si pone l’obiettivo di creare oggetti tecnologici che possano essere originali e di rompente in un mercato piuttosto omologato. Abbiamo trascorso alcune settimane con questo cellulare in tasca e possiamo dire che entrambi gli obiettivi sono stati centrati, ad un prezzo che difficilmente troverà un concorrente all’altezza. Nothing Phone (2a) 8+128GB - Smartphone con Nothing OS 2.5 - Nero

TOTALE PUNTI 7.8 Recensione CMF Phone 1 by Nothing Ad un primo sguardo, si comprende immediatamente che CMF Phone 1 è uno smartphone diverso da tutto ciò che oggi propone la concorrenza, con una personalità spiccata e un design piuttosto originale. Andando oltre le prime impressioni, si ha la conferma che questo oggetto è il risultato di un lavoro di progettazione meticoloso, la cui linea guida è stata senza dubbio la volontà di offrire una soluzione inedita, soprattutto nella fascia di mercato in cui si posiziona. PRO Design modulare con elementi intercambiabili

Dettagli estetici originali

Processore potente per la categoria

Fotocamera principale di buon livello CONTRO Non c'è grandangolo

Selfie cam solo discreta Hardware e design VOTO: 7.5 Parlando di design, l'elemento distintivo fondamentale di CMF Phone 1 è la sua struttura modulare. Basta guardare la cover posteriore per notare alcune grosse viti, che possono essere rimosse utilizzando lo strumento che si trova all'interno della confezione del cellulare. Dopo aver tolto queste grosse viti, è possibile cambiare l'intero blocco della cover posteriore, con un'operazione che richiede un paio di minuti al massimo. A quel punto si può scegliere tra uno dei quattro colori disponibili per personalizzare il proprio cellulare. Per chi vuole qualche dettaglio tecnico in più, possiamo sicuramente sottolineare che questo smartphone presenta un peso di 197 grammi, uno spessore di 8.2 mm, con la parte posteriore realizzata in materiale plastico, forse sarebbe meglio dire polimeri. Uno degli elementi distintivi, questo taglio del design così spigoloso, se da un lato risulta un elemento di forza, dall'altro peggiora un po' l'ergonomia: per una migliore impugnatura sono sempre più efficienti le soluzioni di design arrotondate, che seguono le forme della mano. In ogni caso, l'estetica di CMF Phone 1 ci ha soddisfatto, anche per la scelta di isolare il blocco della fotocamera rendendolo molto evidente. La struttura di CMF Phone 1 ha una certificazione IPX2, che garantisce la resistenza agli schizzi. Elemento distintivo importante, considerata la categoria di prezzo di questo cellulare, è il display AMOLED LTPS da 6.67", con definizione fullHD+ e con 2000 nits di picco di luminosità. Non bisogna farsi ingannare dal picco della luminosità, perché la luminosità media rimane tra i 500 e i 700 nits, uno standard del tutto "normale", che rende comunque leggibile questo display alla luce del sole, ma non genera un effetto "wow". A completare le specifiche tecniche di CMF Phone 1, ci sono wifi 6, bluetooth 5.3, con un sensore ottico per le impronte digitali sotto il display. Tornando per un attimo ai dettagli estetici, facciamo notare un elemento piuttosto curioso, la cosiddetta "accessory wheel", che una volta svitata permette di agganciare accessori come il laccio di trasporto, un supporto da tavolo, o qualunque altro accessorio verrà creato con questo tipo di "aggancio". Hardware e prestazioni VOTO: 8 Andando oltre l'estetica, il secondo punto di forza è quello del processore Mediatek 7300 5G, ottimizzato appositamente per questo smartphone. Vale la pena notare che questo è lo stesso processore che viene usato per OPPO Reno12 Pro, che viene venduto a 599 euro, 2.5 volte in più del prezzo di CMF Phone 1. Le prestazioni di CMF Phone 1 sono connesse anche alla disponibilità di RAM, da 6 o 8 GB e dalla memoria interna da 128 o 256 GB. Grazie al cosiddetto "ram booster" si può sottrarre una porzione di memoria, che può essere aggiunta alla stessa RAM, per arrivare fino a 16 gb complessivi. Quello che sorprende di CMF Phone 1 è la qualità complessiva del suo hardware, che agevola la velocità di funzionamento; si resta stupiti soprattutto se questi dettagli vengono rapportati a tutto quello che oggi si trova sul mercato allo stesso prezzo: è questa la ragione per cui definiamo "best buy" questo dispositivo. Fotocamera VOTO: 7 Nessuno regala niente, nemmeno CMF, e qualche compromesso bisogna per forza accettarlo: la fotocamera di CMF Phone 1 è di buon livello, ma non è di quelle che lasciano a bocca aperta. Viene usato un sensore principale da 50 mpx, con un'apertura F/1.8, che scatta immagini ottime con buona luminosità, ma quando c'è poca luce il rumore cresce notevolmente. Di buona qualità anche i ritratti, che possono contare su una seconda lente di profondità. La fotocamera frontale da 16 mpx, con lo stesso motore True Lens Engine, con Ultra HDR e AI Vivid Mode. Si possono girare video 4k con 30 fps, con stabilizzazione elettronica, che funziona discretamente: il risultato finale è apprezzabile, soprattutto se rapportato agli altri smartphone di pari categoria. Batteria VOTO: 8 La batteria di CMF Phone 1 è un altro dettaglio di pregio, per quello che abbiamo sperimentato sul campo: 5.000 mAh, che garantiscono addirittura 2 giorni di funzionamento, in condizioni che definiremmo "normali", anche se è difficile tradurle in dati asettici e universalmente misurabili. La ricarica della batteria è affidata ad una soluzione Fast charge da 33 watt, ma si può anche fornire la carica inversa, dal telefono verso accessori esterni, con la potenza di 5 watt. Non c'è ricarica wireless. Software VOTO: 8.5 Il sistema operativo di CMF Phone 1, NothingOS 2.6, è il suo vero punto di forza, grazie ad una cura spasmodica dei dettagli e alla creazione di un'identità grafica molto forte, che differenzia chiaramente i cellulari di Nothing e ora di CMF. Esiste anche un'interfaccia personalizzata, che sostituisce quella tradizionale Android e ora è stata completata con la personalizzazione di qualunque icona installata. Non è obbligatorio usare l'interfaccia di Nothing, ma è senza dubbio un elemento distintivo importante. Riassunto Recensione CMF Phone 1 by Nothing Hardware e design 7.5 Hardware e prestazioni 8 Fotocamera 7 Batteria 8 Software 8.5 Conclusioni Nothing Phone (2a) 8+128GB - Smartphone con Nothing OS 2.5 - Nero Nella recensione di CMF Phone 1 abbiamo fatto riferimento a più riprese al prezzo di questo smartphone, che fa davvero la differenza, perché la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna viene proposta alla cifra di 239 €, mentre la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna arriva sul mercato a 269 €. Tenendo conto del processore, dell'originalità della sua struttura, della qualità della fotocamera e della bontà del display, non ci sono dubbi sul fatto che questo sia il prodotto da battere e rappresenti il miglior acquisto possibile che oggi si possa fare, ma bisogna tenere conto che questo smartphone si potrà acquistare solo sul sito dell'azienda che lo produce oppure su Amazon.