Cobra Kai 4: quando arriva e dove vederlo

La serie televisiva Cobra Kai arriva alla sua quarta stagione e manca poco per il debutto ufficiale sulla piattaforma Netflix. Tra le grandi novità anticipate dal teaser trailer c’è un altro storico ritorno che rimanda ai celebri film di Karate Kid: Terry Silver, il cattivo del terzo capitolo della saga cinematografica.

A 34 anni dalle sfide che li vedeva protagonisti, Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, rispettivamente interpretati da Ralph Macchio e William Zabka, sono ormai due adulti e due maestri di karate. Daniel ha fondato il dojo Miyagi-Do, in onore del suo celebre maestro, mentre Johnny insegna all’Eagle Fang, cercando il suo riscatto dopo una vita complicata. I due ex nemici dovranno unire le forze per combattere contro il malvagio maestro John Kreese del Cobra Kai e soprattutto contro Terry Silver, uno dei suoi allievi più cattivi e pericolosi.

Cobra Kai 4: di cosa parla

Cobra Kai nasce come sequel di Karate Kid, dove a 34 anni dalle sfide degli adolescenti Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, quest’ultimo decide di riaprire il suo dojo Cobra Kai e di trovare la sua vendetta. Intanto, Daniel è diventato un ricco imprenditore e decide di insegnare karate a un giovane dipendente, prendendo il ruolo che fu del suo mentore e maestro Miyagi.

Nella quarta stagione della serie televisiva si ripercorrono le vicende dei protagonisti, con Daniel e Johnny costretti a unire le forze, e i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang,per vincere nuovi nemici: dal malvagio maestro John Kreese del dojo All Valley Tournament al suo allievo prediletto Terry Silver.

Cobra Kai 4: il cast

Ancora una volta Ralph Macchio veste i panni del protagonista Daniel LaRusso, mentre il rivale e ritrovato amico Johnny Lawrence è William Zabka. Il malvagio maestro Kreese ha il volto di Martin Kove, mentre Terry Silver è interpretato da Thomas Ian Griffith.

La serie nasce nel 2018 ed è stata creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium, per poi essere acquistata da Netflix nel 2020, partendo in sordina ma diventando presto uno dei suoi principali successi, tanto da arrivare alla quarta stagione.

Cobra Kai 4: quando arriva

Per vedere le nuove avventure di Daniel-san e Johnny non resta che attendere l’arrivo della serie Cobra Kai 4 su Netflix a partire dal prossimo 31 dicembre 2021.