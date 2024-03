Colin Farrell detective privato nella nuova serie Sugar

Fonte foto: Apple TV+

Debutta a breve su Apple TV+ la nuova serie thriller poliziesca Sugar, con protagonista Colin Farrell. L’attore irlandese, classe 1976, è noto soprattutto per i suoi ruoli nei film Alexander, The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, The Batman e nella serie True Detective (2015). In Sugar, serie tv di cui è anche produttore esecutivo, Farrell vestirà invece i panni dell’investigatore privato John Sugar che viene incaricato di mettersi sulle tracce di una ragazza scomparsa.

La trama della serie Sugar

Nel cinema e nella letteratura sono numerose le storie a tinte gialle che ruotano attorno alla figura di un detective privato alle prese con un caso da risolvere e con gli immancabili fantasmi di un passato tormentato. La serie Sugar rientra in questo filone, ma promette un approccio contemporaneo e originale al genere. Insomma, a quanto pare non vedremo sullo schermo il classico stereotipo dell’investigatore privato statunitense.

Nella trama, ambientata a Los Angeles, il protagonista John Sugar deve indagare sulla scomparsa misteriosa di Olivia Siegel, l’amata nipote di Jonathan Siegel, leggendario produttore di Hollywood. Mentre cerca di scoprire cosa è successo alla ragazza, il cupo ed enigmatico detective privato porterà alla luce diversi segreti della famiglia Siegel: alcuni recenti, altri rimasti sepolti per molto tempo.

Il cast della serie Sugar

Oltre al già citato Colin Farrell, il cast della serie Sugar include Kirby Howell-Baptiste (vista in The Sandman), Amy Ryan (The Wire), James Cromwell (Succession) e Anna Gunn (Breaking Bad). Tra gli interpreti ci sono anche Dennis Boutsikaris (visto in Better Call Saul), Nate Corddry (Mindhunter), Sydney Chandler (Don’t Worry Darling) e Alex Hernandez (Invasion). Completano il cast Lindsay Pulsipher, Txunamy Ortiz, Miguel Sandoval, Elizabeth Anweis, Jason Butler Harner, Massi Furlan e Adrian Martinez.

La serie è creata da Mark Protosevich: le prime notizie risalgono al dicembre 2021, ma la produzione vera e propria è inizia nell’estate del 2022. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Audrey Chon e Simon Kinberg per Genre Films, che per Apple Tv+ hanno già messo la firma sulla produzione di Invasion. La regia di Sugar è di Fernando Meirelles, noto per City of God e Two Popes, e di Adam Arkin (The Offer).

Come riportato da GQ Uk, il regista Meirelles nel 2023 ha raccontato alla stampa: «Penso che Colin [Farrell, ndr] sia stato magistrale: non mi era mai successo di collaborare così a fondo con un attore, abbiamo costruito il suo personaggio e la serie in una continua interazione. Sugar è un poliziesco basato sui classici anni ’40 e ‘50 del genere noir».

Quando esce Sugar

La serie Sugar sarà disponibile in streaming su Apple Tv+ dal 5 aprile 2024. In questa data faranno il loro debutto globale i primi due episodi, mentre i successivi (sono otto in tutto) usciranno settimanalmente, uno ogni venerdì.