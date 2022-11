Com'è il film fantasy con Jason Momoa

Dimenticatelo nei panni del feroce Khal Drogo ne Il Trono di Spade, dimenticatelo anche nelle vesti di Aquaman. L’attore Jason Momoa adesso diventa Flip, un fuorilegge rozzo ma simpatico che accompagna un’avventurosa bambina in un viaggio incredibile. Succede in Slumberland – Nel mondo dei sogni, nuovo film statunitense di genere fantasy e di avventura diretto da Francis Lawrence e scritto da David Guion e Michael Handelman, in uscita su Netflix fra pochissimi giorni. Ecco le cose da sapere prima di vederlo.

Il fumetto che ha ispirato il film

La storia di Slumberland – Nel mondo dei sogni prende ispirazione da una striscia a fumetti creata dallo statunitense Winsor McCay, chiamata Little Nemo in Slumberland e pubblicata a puntate su varie riviste (e con qualche cambio di nome) tra il 1905 e il 1927.

Il protagonista è Little Nemo, un bambino che in ogni storia vive sogni fantastici, salvo poi svegliarsi alla fine dell’episodio per tornare alla vita quotidiana. Dalla striscia a fumetti è già stato tratto un musical animato giapponese nel 1989, intitolato Little Nemo: Adventures in Slumberland.

Slumberland – Nel mondo dei sogni: la trama

Nel nuovo film Netflix la protagonista, Nemo (o Nema, nella versione in lingua originale), è una bambina che vive felicemente nel Pacifico nord-occidentale. Dopo che suo padre Peter resta disperso in mare, però, la giovane protagonista viene mandata a vivere in città con l’impacciato zio Phillip. Nemo fatica ad adattarsi alla nuova routine, alla nuova scuola e ai nuovi amici, ma trova una "via d’uscita" ogni sera, quando si addormenta.

Di notte, infatti, una mappa segreta la guida verso il fantastico mondo dei sogni e la mette in contatto con Flip, un fuorilegge che le fa da guida e da compagno di viaggio nell’universo onirico. Qui, fuggendo dagli incubi e inseguendo i sogni, Nemo spera di poter ritrovare suo padre.

Il cast di Slumberland – Nel mondo dei sogni

Come detto, Jason Momoa veste i panni dell’eccentrico Flip. Nel cast del film ci sono poi Marlow Barkley (che interpreta Nemo/Nema), Kyle Chandler (il padre della protagonista), Chris O’Dowd (lo zio Phillip), Weruche Opia, Humberly Gonzalez e India de Beaufort.

Il cast, come accennato, è diretto da Francis Lawrence, che ha già messo la firma su film come Io sono leggenda, Hunger Games: La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta. Il film è prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready e Francis Lawrence.

Quando esce Slumberland – Nel mondo dei sogni

La partecipazione di Jason Momoa al film era stata annunciata già nel marzo 2020, ma poi la pandemia ha notevolmente rallentato la produzione. Le riprese sono iniziate nel febbraio 2021 a Toronto, in Canada, e si sono concluse nel maggio dello stesso anno. Il film Slumberland – Nel mondo dei sogni sarà distribuito su Netflix il 18 novembre 2022.