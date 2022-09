Com'è la serie che parla di Covid-19 e Boris Johnson

Era l’inizio del 2020 quando l’Italia e l’Europa facevano per la prima volta i conti con la pandemia da Covid-19. Mentre la politica tentava di rispondere in maniera efficace all’emergenza, i cittadini diventavano sempre più familiari con termini come mascherine, lockdown, distanziamento sociale, spillover.

È un passato così recente, e di cui ancora oggi vediamo gli effetti e le evoluzioni, che risulta difficile immaginarlo come materiale per una fiction. Invece, è esattamente quello che succede con This England, serie tv Sky Original in 6 episodi (precedentemente conosciuta come This Sceptred Isle) che racconta, tra le altre cose, le conseguenze della prima ondata del nuovo coronavirus sul Regno Unito. Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, la serie ha per protagonista il vincitore del premio Oscar e del premio Bafta Kenneth Branagh nei panni del primo ministro britannico Boris Johnson.

Di cosa parla This England

La miniserie ripercorre i primi, tumultuosi mesi da premier britannico di Boris Johnson, spaziando dalla controversa vita politica e personale del protagonista fino all’impatto sul Paese del Covid-19 e di Brexit.

Mentre esperti e scienziati sono impegnati in una lotta contro il tempo per capire come si trasmette il nuovo coronavirus e mentre dottori, infermieri e operatori sanitari sono schierati in prima linea per contenere l’emergenza, cosa succede nei corridoi del potere britannici? È questa la domanda a cui vuole rispondere la miniserie, che è prodotta dalla Revolution Films di Michael Winterbottom e dalla Passenger di Richard Brown.

Nel trailer, distribuito da pochi giorni, si vedono infatti molte scene ambientate nel "dietro le quinte" della politica, che, come è facile immagine, all’inizio di marzo 2020 erano parecchio concitate, date le molte e delicate decisioni da prendere. «Il focus group dimostra che le persone accetteranno un lockdown se le supporteremo finanziariamente. Ma l’impatto sull’economia sarebbe enorme», dice uno degli assistenti al premier.

In più, proprio nei mesi più cruciali dell’emergenza, Johnson come è noto è stato ricoverato in ospedale, passando anche dalla terapia intensiva, perché risultato positivo al Covid-19. Anche questo aspetto è raccontato nella serie.

Attualmente Johnson è un premier dimissionario: lo scorso 7 luglio, infatti, a seguito di una crisi di governo, il politico ha annunciato le proprie dimissioni sia dalla carica di Primo Ministro sia da quella da leader del Partito Conservatore.

Quando esce This England

Tutti i 6 episodi di This England saranno disponibili dal 23 settembre 2022 su Sky e in streaming solo su NOW.