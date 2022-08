Come aggiungere la musica al profilo Facebook

I social network cercano di tenersi costantemente al passo dei tempi, aggiungendo o modificando varie funzionalità che facciano loro guadagnare o mantenere il pubblico. Uno dei social network più utilizzati e diffusi a livello globale è indubbiamente Facebook, il social network per eccellenza di Mark Zuckerberg.

Negli anni, Facebook ha stravolto più volte la propria estetica e si è completato con l’introduzione di parecchie funzionalità aggiuntive, alcune delle quali, come le Storie o i Reel, sono state ereditate da altri prodotti dell’azienda, ovvero Instagram, e alcune delle quali sono chiaramente votate ai paradigmi della realtà aumentata o realtà virtuale. Tornando alle funzionalità "base" di Facebook, da un po’ di tempo la musica è centrale nel prodotto, al punto che Facebook stesso consente agli utenti di aggiungere al proprio profilo i brani preferiti in bella vista: in questa guida vi spieghiamo come aggiungerli e come rimuoverli dal vostro profilo.

Come aggiungere la musica a un profilo

Partiamo dal dirvi che aggiungere brani musicali al proprio profilo Facebook è un’attività realizzabile solo attraverso l’app mobile del social network, sia nella sua declinazione per iOS che in quella per Android, con passaggi molto simili per entrambi i mondi. Di seguito, riportiamo i passaggi da seguire.

Innanzitutto dobbiamo aprire Facebook e raggiungere la sezione del proprio profilo dalla schermata iniziale, ovvero "Il tuo feed" su iOS o la scheda contrassegnata dalla casa su Android, cliccando sulla foto profilo posizionata sulla sinistra nella parte in alto della schermata.

Scorriamo il profilo fino ad arrivare alla casella per inserire un nuovo post: subito sotto alla casella è presente un carosello di pulsanti tra cui figurano "Foto", "Avatar", "Avvenimenti importanti" e "Musica". Selezioniamo proprio la scheda "Musica".

Nella schermata successiva, selezioniamo il "+" posto nell’angolo in alto a destra. A questo punto, verrà mostrato un elenco di brani scelti "Per te" con la possibilità di ascoltarne un’anteprima (tramite il tasto play, l’anteprima sarà di 90 secondi); premendo su "Mostra tutte" verranno visualizzate tutte le canzoni disponibili all’interno della raccolta.

La sezione contiene anche un campo di ricerca per cercare il proprio brano preferito. Trovato il brano da aggiungere, basterà effettuare un tap: il brano verrà aggiunto alla sezione Musica.

A questo punto, tornando indietro alla sezione Musica, cliccando sui tre puntini posti all’estrema destra nella riga del brano si accederà ad un menu contestuale che consentirà di fissare il brano nel proprio profilo pubblico o di eliminare la canzone dal profilo (su iOS c’è anche la possibilità di visualizzare la Pagina dell’artista e aggiungere il brano ad una Storia).

Selezioniamo dunque "Fissa nel profilo" per aggiungere il brano musicale scelto al nostro profilo Facebook pubblico. A questo punto, tornati al nostro profilo, vedremo il brano fissato in alto e potremo suonarlo.

Va sottolineato, però, che i brani musicali aggiunti a un profilo Facebook sono pubblici, pertanto potranno essere visualizzati da chiunque anche se abbiamo il profilo più blindato dell’intero social network.

Come togliere la musica da un profilo

Se abbiamo aggiunto un brano al nostro profilo e desideriamo rimuoverlo o sostituirlo con un altro, la procedura è molto più immediata.

Basta aprire il proprio profilo Facebook, individuare il brano musicale "fissato nel profilo" e selezionare i tre puntini presenti all’estrema destra, sulla stessa riga del brano.

A questo punto dovremo selezionare la voce "Rimuovi dall’alto del profilo" per rimuovere il brano da quelli fissati in altro ma per mantenerlo all’interno della sezione Musica dell’app Facebook. Se, invece, selezioneremo la voce "Elimina la canzone dal profilo", allora rimuoveremo il brano sia dal profilo che dalla sezione Musica dell’app.

Selezionando la voce "Sostituisci la canzone" saremo indirizzati direttamente alla scheda per aggiungere una canzone alla scheda Musica che, una volta scelta, rimpiazzerà quella presente come "fissata in alto" nel profilo.

Il procedimento di aggiunta e rimozione di un brano, sia dalla sezione Musica che dal proprio profilo, è ripetibile tutte le volte che si vuole.