Come attivare internet casa senza una linea telefonica

Non tutti gli operatori propongono tariffe internet casa senza telefono e a volte può essere conveniente optare per un’opzione telefono incluso anche se si sta cercando solo fibra o Adsl. Ecco perché

La diffusione dello smartphone ha sostanzialmente mandato nel dimenticatoio il “classico” telefono fisso. Già da tempo filo e cornetta sono stati sostituiti in toto da iPhone e terminali Android quando si tratta di effettuare una chiamata anche se ci si trova tra le mura domestiche. Allo stesso tempo però, nonostante la tecnologia di connessione ad Internet si evolve ad una velocità davvero sorprendente, ancora molte zone del Paese hanno difficoltà ad accedere alla Rete.

L’Adsl è oggi diffusa a livello capillare in Italia ma i comuni costieri o di montagna più isolati non sono raggiunti da questa tecnologia. Per quanto riguarda la fibra ottica, invece, in particolare quando di parla di FTTH (Fiber to the Home), la copertura è decisamente ancora più frammentaria.



Chi non è interessato al telefono fisso o ha difficoltà ad essere raggiunto da ADSL e fibra ottica si starà quindi chiedendo come attivare Internet senza una linea telefonica. Ebbene molti sono convinti che serva necessariamente una connessione alla tradizionale rete in rame per poter accedere al web ma non è assolutamente così. Esistono tecnologie alternative altrettanto performanti e in alcuni casi anche più economiche. Di seguito sono spiegate le diverse modalità per attivare Internet senza una linea telefonica.

Come funziona internet senza linea telefonica

L’Adsl sfrutta la classica rete telefonica in rame. La fibra ottica “pura” invece porta il segnale direttamente al modem domestico tramite appositi cavi in materiale plastico/vetroso. La forma ibrida, conosciuta come FTTC (Fiber to the Cabinet), trasmette le informazioni su fibra ottica fino alla cabina stradale, posta solitamente a 300 metri dalle abitazioni, e poi reindirizza le informazioni in formato analogico ai singoli domicili tramite il doppino in rame.

Quelle sopracitate sono le tecnologie di connessione ad Internet più conosciute e diffuse ma esistono alternative che non prevedono al necessità di una linea telefonica. Da diversi anni infatti i pacchetti di informazioni necessari alla navigazione web possono essere trasmessi anche sfruttando le onde radio. Ciò è possibile tramite la tecnologia WiMax (Worldwide Interoperability for Microwace Access), che trasmette il segnale all’interno di un’area geografica piuttosto ampia (da 30 a 50 km) a partire dalla stazione base fino all’antenna domestica. I pacchetti di dati passano poi al modem/router che traduce il segnale analogico a digitale in modo che il PC o lo smartphone connessi via Wi-Fi possano interpretarli.

Un’altra tecnologia di connessione Internet che non prevede la rete telefonica è quella satellitare. In questo caso l’accesso viene fornito in modalità wireless grazie ad un sistema di satelliti in orbita geostazionaria intorno al Pianeta ad una distanza di circa 36mila chilometri dalla superficie. Questi trasmettono le informazioni a delle stazioni poste a terra chiamate NOC (Network Operations Center). Queste strutture a loro volta inviano il segnale ad un sistema anche qui composto da un’antenna domestica, solitamente posta nel punto più alto della casa come il tetto, e annesso modem/router. L’antenna in fase di upload trasmette le informazioni passando dai satelliti per raggiungere il NOC più vicino. Internet satellitare sfruttando la banda Ka (k-above band) permette di arrivare ad una velocità di connessione fino a 50 Megabit al secondo in download e spesso senza limitazioni di traffico.

Internet senza linea telefonica: i vantaggi

Il primo vantaggio di sottoscrivere un’offerta Internet senza linea telefonica è ovviamente quello di poter fare a meno della classica rete in rame. Questo significa che anche coloro che abitano luoghi isolati possono accedere alla Rete con performance almeno paragonabili a quelle di una ADSL a 20 Megabit. L’assenza del telefono fisso offre inoltre miglioramenti anche in termini di velocità di connessione. L’impossibilità di chiamare mentre si è collegati ad Internet infatti permette alla rete di “concentrare” tutte le sue risorse nel trasferimento dei dati verso e dal web offrendo quindi un’esperienza di navigazione migliore e più rapida per l’utente. Non bisogna poi dimenticare che eliminare le chiamate verso fissi e mobili permette non solo di liberarsi di un servizio che non verrebbe utilizzato ma anche ridurre l’addebito mensile per l’accesso al web.

Internet satellitare inoltre è attualmente la migliore soluzione per la lotta al digital divide, ovvero al fatto che alcun zone del mondo (e anche dell’Italia) non sono ancora raggiunte dalla banda larga. I satelliti infatti possono offrire una copertura sostanzialmente globale e possono raggiungere ogni angolo del Pianeta grazie al fatto che sono posti nello spazio.

Internet senza linea telefonica: gli svantaggi

Internet senza linea telefonica è certamente una scelta da non scartare a priori per vari motivi ma ci sono anche degli aspetti negativi da considerare. Il primo è che la trasmissione dei dati su onde radio può garantire performance inferiori a quelle dichiarate se la stazione di trasmissione si trova ad una distanza troppo elevata dall’antenna ricevente. Sopra i 20 km la qualità della navigazione per quanto riguarda la velocità potrebbe infatti subire un effetto negativo. Inoltre, la presenza di ostacoli fisici, sia naturali sia artificiali, può ridurre la potenza del segnale necessario alla connessione ad Internet.

Internet satellitare trasmettendo il segnale dallo spazio non ha problemi con le interferenze dovute agli ostacoli fisici ma il suo difetto principale riguarda la latenza, ovvero il tempo di risposta della rete, misurata in ping o millisecondi. I pacchetti di informazioni che si muovono dal server di riferimento al dispositivo dell’utente devono infatti percorrere decine di migliaia di chilometri e questo può causare ritardi e lag. Si considera che per un’esperienza di navigazione ottimale la latenza non debba superare i 100 millisecondi ma con Internet satellitare il valore in molti casi è decisamente superiore.

Inoltre, sia la tecnologia WiMax che quella satellitare sono influenzate dal tempo atmosferico. Forti piogge, nevicate e grandinate possono provocare un ritardo nel segnale e ciò influisce negativamente sulla stabilità e velocità della connessione ad Internet.

Come attivare internet senza telefono

La prima cosa da fare quando si vuole attivare una linea ADSL o in fibra ottica o si desidera passare ad una tecnologia di connessione superiore in termini di performance, è quella di verificare la copertura disponibile nel proprio Comune o indirizzo. Per farlo basta accedere al sito del provider con cui si intende sottoscrivere un’offerta Internet senza linea telefonica. Tutti gli operatori sui rispettivi portali offrono un servizio per verificare da quale tipologia di connessione si è raggiunti e qual è la massima velocità di navigazione disponibile.

Operatori come Vodafone, Wind, Tre, Tim e Fastweb non si propongono offerte Internet senza linea telefonica in quanto la domanda non è particolarmente alta ma sul mercato sono comunque presenti tariffe interessanti. Aziende come Eolo, Linkem, Konnect, Open Sky, Tooway e Cheapnet propongono soluzioni dall’eccellente rapporto qualità prezzo in termini di copertura, velocità di navigazione e servizi incluse. Bisogna inoltre considerare che quando si parla di Internet satellitare molto spesso le proposte dei provider non sono prevedono la navigazione illimitata ma un determinato quantitativo di Gigabyte al mese. Per questo tipo di tecnologia, quindi, bisogna fare un’accurata analisi delle proprie abitudini di consumo prima di sottoscrivere una qualunque offerta di rete fissa. Inoltre, l’installazione della parabola domestica non è detto che sia un servizio incluso nel pacchetto.