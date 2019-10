Come attivare la modalità scura sugli smartphone Android

23 Ottobre 2019 - Gli smartphone con Android 10 sono ancora pochi, così come gli utenti che possono attivare la modalità scura presente nativamente nel nuovo sistema operativo. Chi ha uno smartphone Android 9 o precedenti, però, non deve disperarsi, esistono dei metodi per attivare la dark mode anche sul proprio smartphone.

Tutti vogliono la modalità scura perché è più rilassante quando è buio e, soprattutto, perché permette di risparmiare moltissima energia se lo smartphone ha lo schermo OLED: un recente test ha dimostrato che, con la dark mode attivata tutto il giorno, la batteria di un iPhone XS dura anche il 30% in più. Lo stesso vale anche sugli smartphone Android, punto percentuale in più o in meno. Ecco allora come attivare la modalità scura su Android 10, Android 9 e, grazie a delle app di terze parti, persino su Android 8 o precedenti. Se attiviamo il dark mode tramite app, non tutte le altre applicazioni che abbiamo installato sul telefono potranno essere “scurite” in modo automatico, ma è già meglio di niente.

Come attivare la modalità scura su Android 10

Android 10 ha la dark mode nativa, che si attiva dalle impostazioni dello schermo. Attivarla è semplicissimo: basta andare su Impostazioni > Display e attivare il toggle “Tema scuro“. Purtroppo non è possibile impostare un orario per attivare/disattivare automaticamente la modalità scura su Android 10.

Come attivare la modalità scura su Android 9

Android 9 ha una modalità scura, seppur non completa al 100%, ma è nascosta. Per attivarla è necessario attivare le impostazioni per sviluppatori andando su Impostazioni > Informazioni telefono e fare sette volte tap su “Numero build“. A questo punto, all’interno delle opzioni per sviluppatore, troveremo la possibilità di attivare la modalità scura (che però verrà definita “Modalità notturna”: o “Sempre attiva” oppure “Attiva in base all’ora e al giorno“. Con la seconda opzione potremo programmare quando attivare e quando disattivare la modalità scura su Android 9.

Come attivare la modalità scura su Android 8 o precedenti

Su Android 8 e precedenti non c’è alcun modo di attivare la modalità scura a livello di sistema operativo. Ci sono però delle app di terze parti che possono simularla. La resa non è identica a quella di Android 10, ma se per noi il dark mode è una funzionalità importante vale la pena di provare almeno due app: la prima è SystemUI Tuner, la seconda è Dark Mode.

SystemUI Tuner, in realtà, è un’app abbastanza completa (e non facilissima da usare) che ci permetterà di personalizzare molti aspetti di Android. Dark Mode, invece, serve solo ad attivare la modalità notturna, quella diurna o a cambiare tra l’una e l’altra in modo automatico.