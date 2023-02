Gli attacchi ai danni degli account Twitter sono sempre più aggressivi e lavorare sulla sicurezza del proprio profilo, da smartphone o da desktop, è diventato un discorso fondamentale.

Una delle soluzioni più efficaci in materia di sicurezza è l’autenticazione a due fattori, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al proprio account, scoraggiando eventuali malintenzionati digitale a tentare un attacco. Scopriamo come aumentare la sicurezza di Twitter attivando l’autenticazione a due fattori.

Come aumentare la sicurezza di Twitter

Esistono diverse modalità di autenticazione a due fattori su Twitter: quella via SMS e quella tramite applicazioni specifiche.

La prima è forse quella più immediata, che consente con pochi semplici passaggi di proteggere il proprio account. La seconda, necessita di un’applicazione di terze parti da scaricare separatamente. Ne esistono molte sugli store digitali, tra le più utilizzate ricordiamo: Google Authenticator, FreeOTP, Microsoft Authenticator, Duo Mobile e via dicendo. Starà all’utente scegliere quella che preferisce o che ritiene più in linea coi propri bisogni.

Attivare l’autenticazione a due fattori su Twitter tramite messaggio di testo è la procedura più immediata e quella più utilizzata dagli utenti, vediamo come fare.

Per prima cosa bisogna accedere al sito ufficiale di Twitter o all’applicazione mobile, scaricabile gratuitamente sia per Android che per iOS.

Poi bisogna fare clic su Altro > Impostazioni e supporto > Impostazioni e privacy. A questo punto si può selezionare la scheda Sicurezza e accesso all’account > Sicurezza.

Infine selezionare l’opzione Autenticazione a due fattori, indicando quale modalità di accesso si preferisce: via SMS o via applicazione per l’autenticazione.

Come usare l’autenticazione a due fattori via SMS o via app di Twitter

Scegliendo l’accesso tramite SMS bisogna inserire il proprio numero di telefono e attendere che Twitter invii il codice monouso da utilizzare a ogni tentativo di accesso da qualunque dispositivo.

Nel caso questa modalità fosse già attiva e l’utente volesse cambiare il proprio numero di telefono, può andare su Altro > Impostazioni e supporto > Impostazioni e privacy > Informazioni sull’account > Telefono e inserire il numero corretto.

Accedere tramite applicazione esterna per l’autenticazione a due fattori è un’operazione altrettanto immediata.

Per prima cosa bisogna cliccare su Altro > Impostazioni e supporto > Impostazioni e privacy> Sicurezza e accesso all’account > Sicurezza.

Qui occorre selezionare la modalità di autenticazione tramite applicazione e procedere con le operazioni.

A questo punto si può cliccare su Inizia ed eseguire la scansione del codice QR con l’app scelta per la procedura.

Una volta che il sistema avrà generato un codice di autenticazione non resta che inserirlo per effettuare l’accesso. È opportuno salvare una copia di questo codice in modo da poter accedere in qualsiasi momento, anche senza l’App a portata di mano.

Gli esperti di cyber security consigliano di avere più modalità di autenticazione a due fattori abilitate. Tuttavia, l’accesso tramite applicazione di terze parti è comunque più sicuro di quello via SMS.