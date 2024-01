Come proteggere l'account Facebook senza dare il numero di telefono

Fonte foto: AngieYeoh/Shutterstock

Per proteggere il proprio account Facebook è possibile ricorrere all’autenticazione a due fattori che va ad aggiungere un livello aggiuntivo di sicurezza, anche senza dover dare a Facebook il numero di telefono. Per gli utenti del social network, infatti, è possibile abilitare questo sistema di autenticazione ricorrendo a un’app di autenticazione e non al numero di telefono come secondo sistema di convalida, dopo la password. Vediamo come fare.

Autenticazione a due fattori senza numero di telefono

L’autenticazione a due fattori è un sistema di sicurezza che consente obbliga l’utente a inserire un secondo codice di sicurezza, dopo la password, per poter accedere a un servizio. Per proteggere l’account Facebook è possibile attivare facilmente questa modalità di accesso.

In genere, l’autenticazione a due fattori prevede l’invio di un codice via SMS da inserire, dopo la password, per effettuare l’accesso. Ci sono alternative: in sostituzione del numero di cellulare, infatti, è possibile utilizzare un’app di autenticazione. Una delle applicazioni di questo tipo più utilizzate è Google Authenticator.

Come attivare l’autenticazione a due fattori su Facebook

Bastano pochi secondi per attivare l’autenticazione a due fattori per il proprio account Facebook. La procedura può essere completata sia via browser che tramite l’app del social network per Android o iPhone. Per attivare l’autenticazione a due fattori su Facebook via browser web basta collegarsi al sito facebook.com oppure accedere all’app del social sul proprio smartphone.

Ora sarà necessario effettuare l’accesso con il proprio account. Ora bisogna premere sul tasto in alto a destra e poi su Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account > Password e sicurezza. In questa nuova sezione è possibile premere su Autenticazione a due fattori e poi selezionare l’account per cui si vuole attivare il secondo livello di protezione.

Per completare la procedura senza dare il proprio numero di telefono è possibile selezionare App di autenticazione e seguire la procedura guidata. Il sistema genererà un codice QR che dovrà essere inquadrato con lo smartphone, tramite l’app di autenticazione scelta. L’app consigliata è una tra Duo Mobile e Google Authenticator. Una volta scansionato il codice QR, l’app genererà un codice a 6 cifre che dovrà essere inserito per completare la procedura.

Completata la procedura, per effettuare il login al social network co il proprio account non basterà inserire la password. Sarà necessario, dopo aver inserito la password, inserire anche il codice generato dall’app di autenticazione utilizzata per attivare l’autenticazione a due fattori senza dare a Facebook il proprio numero di cellulare.