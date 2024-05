Come disabilitare Face ID e Touch ID velocemente

Ci sono due modi per disabilitare Face ID e Touch ID in modo veloce e uno consente la disattivazione temporanea: ecco come fare

Il Face ID e il Touch ID sono fondamentali per mettere al sicuro il proprio iPhone, garantendo l’autenticazione e lo sblocco rapido e in piena sicurezza. Gli utenti hanno, in ogni caso, la possibilità di disabilitare velocemente Face ID e Touch ID. Ci sono due modi per farlo: il primo è temporaneo mentre il secondo permette di disabilitare completamente i sistemi di autenticazione.

Gli utenti sono liberi di scegliere il sistema più adatto alle proprie necessità. Una volta disabilitato il riconoscimento biometrico, però, sarà necessario utilizzare il codice di sblocco per accedere all’iPhone, mantenendo così attivo un sistema di protezione. Per mantenere alta la sicurezza, in ogni caso, è importante aggiornare sempre il sistema operativo di iPhone.

Vediamo come fare, quindi, a disabilitare Face ID e Touch ID dal proprio iPhone.

Disabilitare temporaneamente Face ID e Touch ID

Per disabilitare temporaneamente il Face ID o il Touch ID del proprio iPhone (o dell’iPad) è sufficiente tenere premuti il tasto laterale e uno dei due tasti volume per alcuni secondi in modo da far apparire il cursore SOS emergenze oltre al cursore Scorri per spegnere. A questo punto, senza interagire con questi cursori, è sufficiente premere il tasto di blocco per bloccare lo smartphone. In questo modo, per tornare a utilizzare il dispositivo non sarà possibile affidarsi al Face ID o al Touch ID.

I sistemi di autenticazione biometrica, infatti, saranno disattivati e sarà necessario inserire il codice di sblocco per poter tornare a utilizzare l’iPhone oltre che per poter riattivare il Face ID o il Touch ID. Questo sistema, consente di disattivare il riconoscimento facciale o la scansione dell’impronta in modo rapidissimo. In questo modo, nessuno potrà sbloccare il dispositivo contro la volontà dell’utente che dovrà inserire manualmente il codice per rendere nuovamente utilizzabile il dispositivo.

Disabilitare Face ID e Touch ID dalle Impostazioni

Per disabilitare il Face ID e il Touch ID a tempo indeterminato è necessario accedere alle Impostazioni e poi andare in Touch ID/Face ID e codice, inserendo il codice di sblocco. In questa sezione è possibile modificare le impostazioni di funzionamento del sistema di riconoscimento biometrico del proprio dispositivo. Ci sono vari strumenti a disposizione degli utenti. Per disabilitare il Touch ID o il Face ID è possibile rimuovere i dati registrati (l’impronta o la scansione del volto) e andare a disattivare, una a una, le varie operazioni per cui il sistema richiede all’utente l’autenticazione tramite riconoscimento biometrico.

Naturalmente, in qualsiasi momento sarà possibile ripristinare il sistema di autenticazione e sblocco e tornare a utilizzare normalmente il proprio dispositivo, con maggiore sicurezza.