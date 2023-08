Come usare Facebook Messenger anche senza un account Facebook

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

Messenger è il servizio di messaggistica integrato in Facebook. Gli utenti del social network, quindi, possono scambiarsi messaggi tramite tale servizio, direttamente collegato all’account Facebook. Attualmente, non è possibile usare Messenger senza avere un account Facebook.

Ci sono, però, alcuni accorgimenti da adottare per sfruttare il servizio di messaggistica anche senza dover utilizzare il social network. Ecco, quindi, come usare Messenger senza avere Facebook grazie alla possibilità di disattivare l’account del social network.

Come usare Messenger disattivando Facebook

Per poter usare il servizio di messaggistica del social network è necessario creare un account Facebook e poi disattivarlo. Si tratta di un piccolo “trucco” che permette di sfruttare Messenger senza tutte le scocciature tipiche di Facebook.

Per applicare questo trucco è possibile accedere a Facebook dal browser e cliccare sull’icona del proprio profilo in alto a destra, per poi scegliere Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account.

Questa sezione permette di gestire tutti i propri account Meta (quindi Facebook e Instagram). È possibile collegare gli account dei due social dell’azienda per poter poi condividere foto Instagram su Facebook in modo rapido.

A questo punto, in Dettagli personali e poi scegliere l’opzione Proprietà e controllo dell’account, andando poi in Disattivazione o eliminazione. Scelto l’account da disattivare, bisogna cliccare su Disattiva account per completare l’operazione.

In questo modo, l’account Facebook sarà disattivato mentre sarà possibile continuare a usare Messenger. Per confermare l’operazione è necessario inserire la password del proprio account come conferma.

Prima di ultimare la disattivazione, bisogna scegliere se riattivare automaticamente l’account o meno e poi confermare (spuntando l’apposita opzione) di voler continuare a usare Messenger. Data la conferma definitiva, si verrà reindirizzati alla pagina di login di Facebook. Immediatamente, tutti i dispositivi connessi a Facebook saranno collegati.

Per usare Messenger senza Facebook, a questo punto, si potrà accedere alla versione web di Messenger (disponibile all’indirizzo messenger.com) oltre che alle app ufficiali per smartphone e tablet Android, iPhone e iPad e PC desktop.

La stessa procedura per disattivare Facebook può essere eseguita anche tramite l’app Android o l’app per iPhone di Facebook. Bisogna andare nelle Impostazioni e poi accedere al Centro gestione account, seguendo i passaggi indicati, per disattivare l’account di Facebook.

Come usare Messenger senza disattivare Facebook

È possibile usare Messenger anche senza dover disattivare l’account di Facebook. In questo caso, infatti, basta utilizzare le app ufficiali del servizio di messaggistica, ignorando completamente le applicazioni di Facebook. Il servizio di messaggistica funziona anche senza Facebook. Disinstallando l’app del social, infatti, possibile continuare a usare Messenger senza limitazioni.

Messenger, infatti, è sempre accessibile tramite app “standalone”, indipendenti dall’app di Facebook. È possibile scaricare le app su Android, dal Play Store, su iPhone/iPad, dall’AppStore. C’è anche l’app per desktop, sia su Windows che su macOS. Messenger è, inoltre, accessibile via browser web, tramite messenger.com e senza passare da Facebook.