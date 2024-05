Come bloccare i post indesiderati su Facebook e Twitter

Per bloccare i post indesiderati su Facebook e Twitter è possibile adottare una serie di accorgimenti: ecco come migliorare i contenuti visualizzati nel feed

Fonte foto: Wachiwit / Shutterstock

Social network come Facebook e Twitter, ora noto come X, consentono l’accesso a post di ogni tipo con testo, foto e video. Il proprio feed è, quindi, ricco di contenuti ma può capitare di dover fare i conti con post indesiderati, ad esempio per le particolari tematiche trattate. Sia Facebook che Twitter consentono di bloccare i post indesiderati, garantendo agli utenti la possibilità di utilizzare diversi strumenti di gestione del feed. Vediamo come fare.

Blocco dei post su Facebook

Per bloccare la visualizzazione di post indesiderati nel feed di Facebook sono disponibili vari strumenti. Una volta individuato un post indesiderato è possibile premere sulla X in alto a destra. In questo modo, Facebook raccoglierà informazioni aggiuntive sulle nostre preferenze e andrà a proporre contenuti diversi da quelli rimossi. Più segnalazioni si inviano a Facebook e più il feed sarà privo di post indesiderati.

Questo sistema è utile anche per le pubblicità che vengono mostrate nel feed. Premendo sui tre puntini in alto destra di un post, inoltre, è possibile scegliere di mettere in pausa per 30 giorni oppure nascondere i post di un utente molesto e che pubblica contenuti di scarso interesse. Sempre in questo modo, è possibile bloccare il profilo dell’utente che, oltre a non apparire più nel feed, non potrà più contattare il nostro account. C’è anche la possibilità di bloccare un utente su Messenger.

Per chi utilizza Facebook via browser web, inoltre, c’è la possibilità di installare un estensione come FB Purity, compatibile con la maggior parte del browser. Quest’estensione, completamente personalizzabile, permette di filtrare i contenuti mostrati nel feed, rappresentando uno strumento in più per nascondere i post indesiderati che vengono visualizzati tramite Facebook. Adottando tutti questi accorgimenti è possibile ripulire Facebook dai contenuti indesiderati.

Blocco dei post su Twitter

Per bloccare i post indesiderati su Twitter, ora noto come X, ci sono varie opzioni. La prima cosa da fare, prima di consultare il feed nella Home, è premere su Seguiti. Il feed di Twitter, infatti, è diviso in due: in Per te ci sono i contenuti consigliati dall’applicazione mentre in Seguiti sono elencati solo i post degli account seguiti.

Per migliorare la selezione dei contenuti mostrati, inoltre, è sufficiente premere sui tre punti nella parte alta di un post e poi selezionare “Il post non mi interessa“. Se i post indesiderati sono pubblicati tutti dallo stesso account sarà possibile scegliere Silenzia @nomeccount oppure Blocca @nomeaccount.

Per gestire le notifiche ricevute dall’app, inoltre, è possibile accedere premere sull’icona del proprio profilo e poi su Impostazioni e privacy > Notifiche > Filtri. Qui sono elencate varie opzioni disponibili per gestire al meglio il comportamento dell’applicazione per quanto riguarda le notifiche.