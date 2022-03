Come cancellare gli abbonamenti Apple

Da Apple Music+ a Apple TV+, da Apple News+ a Apple Fitness+, grazie ai vari servizi Apple in abbonamento riusciamo a essere sempre aggiornati, a ascoltare musica, a seguire serie TV o a fare sport. La maggior parte degli abbonamenti, però, si rinnova automaticamente. Il che implica che quando non siamo più interessati a un prodotto dobbiamo intervenire manualmente per disdire il servizio.

Riguardo gli abbonamenti bisogna distinguere se lo abbiamo aperto per un periodo di prova o meno. Nel caso vogliamo disdire un abbonamento a pagamento di un servizio Apple è utile sapere che ne usufruiremo fino alla data di fatturazione. Nel caso vogliamo disdire un abbonamento in un periodo di prova, dobbiamo sapere che questo sarà sospeso nel giro di poche ore e, quindi, che non dovremo fare altro se non aspettare. Infine, da notare, che è possibile cancellare anche un solo abbonamento per volta oppure tutti i servizi offerti attraverso Apple One, che è stato lanciato di recente anche in Italia.

Cancellare un abbonamento su iPhone

La procedura per disdire un abbonamento a pagamento (o in prova) è semplice. Per farlo è necessario, dalla Home del telefono, fare tap sul proprio nome e poi su “Impostazioni“. Qui sceglieremo il servizio da annullare, per poi fare tap su “Annulla abbonamento“.

In alternativa, chi vuole annullare l’intero pacchetto di abbonamenti Apple One, mantenendo però alcuni servizi, è necessario selezionare “Scegli servizi individuali“.

Cancellare un abbonamento su Mac

Per procedere alla cancellazione di un abbonamento su laptop o computer Mac, è necessario accedere all’App Store. Qui faremo tap su: Visualizza informazioni > Abbonamenti > Gestisci e poi su “Modifica" per il servizio che vogliamo cancellare. A questo punto selezioneremo “Cancella abbonamento“.

Cancellare un abbonamento su Windows

Per cancellare un abbonamento a un servizio Apple da un computer Windows è necessario usare iTunes. Dentro l’app troveremo tutte le opzioni che ci servono per cancellarne uno solo o tutti.

Come annullare un su Apple Watch

E’ possibile usare anche il proprio Apple Watch per annullare un abbonamento ad un servizio apple. Per farlo è necessario aprire l’App Store e poi fare tap sull’account e poi su “Abbonamenti“.

Qui, una volta trovato il servizio che vogliamo cancellare, dovremo fare tap su “Annulla abbonamento“.

Come cancellare un abbonamento su Apple TV

Da Apple TV, purtroppo, si possono cancellare solo gli abbonamenti installati sulla Apple TV. Per farlo dobbiamo entrare nelle impostazioni e selezionare l’account, poi andare su “Abbonamenti“, selezionare quello che vogliamo cancellare e, infine “Annulla abbonamento“.