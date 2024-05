Come scoprire il consumo dati di Netflix

Fonte foto: Iljanaresvara Studio / Shutterstock

Chi utilizza Netflix da smartphone o tablet, in mobilità, deve fare i conti con il rischio di un consumo eccessivo di traffico dati per l’accesso ai contenuti della piattaforma. Non c’è nulla di strano: i video in alta definizione consumano tanti GB. In media, infatti, Netflix consuma, su dispositivi mobile, circa 1 GB ogni 4 ore ma impostando una qualità elevata dei contenuti si registrerà un consumo molto più elevato. Con i trucchi per usare Netflix da vero professionista è possibile, facilmente, regolare il consumo dei dati in base alle proprie necessità.

Per capire quanti dati consuma Netflix è sufficiente affidarsi agli strumenti di monitoraggio disponibili su smartphone e tablet. Ecco come fare:

Consumo Netflix su Android

Per controllare il consumo dati di Netflix su Android è possibile utilizzare il sistema di monitoraggio dei consumi integrato nelle Impostazioni del dispositivo. Ci sono due modi per farlo: il primo è andare in Impostazioni > Rete mobile > Utilizzo dati mentre il secondo prevede l’accesso all’elenco delle app (Impostazioni > App) e poi alla scheda dell’app di Netflix. In entrambe le sezioni delle Impostazioni è possibile verificare il consumo di traffico dati dovuto all’utilizzo di Netflix.

La struttura del menu Impostazioni e le varie voci per accedere alle schede per il controllo dei consumi delle app cambiano in base allo smartphone Android utilizzato (dipendono sia dal produttore del dispositivo che dalla versione del sistema operativo). Per individuare queste sezioni è possibile affidarsi anche al motore di ricerca integrato nelle Impostazioni. Nella maggior parte dei casi, bastano pochi secondi per poter individuare la sezione giusta e controllare così il consumo dati di Netflix.

Consumo Netflix su iPhone

Anche su iPhone è possibile controllare il consumo dati di Netflix dalle Impostazioni. La procedura è molto semplice: basta andare in Impostazioni > Cellulare e scorrere l’elenco per verificare il consumo delle singole app, fino a individuare la voce Netflix. Se il consumo dovesse essere troppo elevato, è sempre possibile disattivare l’accesso alla rete dati per Netflix (che in questo modo funzionerà solo tramite rete Wi-Fi), andando a spuntare l’apposita opzione accanto al nome dell’app.

Utilizzare app di terze parti

C’è un altro modo, molto efficace, per monitorare il consumo dati di Netflix e di qualsiasi altra app. Installando un’app di terze parti, da scaricare dal Google Play Store per i dispositivi Android o dall’App Store per iPhone e iPad, è possibile tenere sotto controllo i consumi in modo preciso. Tra le migliori app per questo compito troviamo My Data Manager: Data Usage su Android e My Data Manager VPN Security per iPhone.