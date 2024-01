Come cancellare i dati dall'iPhone in maniera sicura

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Per cancellare i dati in maniera sicura dal proprio iPhone basta pochi passaggi. Tramite le Impostazioni dello smartphone, infatti, è possibile effettuare il backup dei propri dati, sfruttando iCloud, e poi andare inizializzare l’iPhone, con la cancellazione di tutti i dati presenti all’interno della memoria. Basteranno pochi minuti per completare tutti i passaggi necessari ed eliminare tutti i dati dallo smartphone. Per saperne di più sulla procedura di cancellazione dei dati è possibile leggere la guida su cosa accade quando si formatta l’iPhone.

Vediamo, passo dopo passo, come portare a termine la cancellazione sicura dei dati dal proprio iPhone.

Effettuare il backup dei dati

Prima di cancellare i dati dall’iPhone è utile completare un backup affidandosi ad iCloud. La procedura da seguire è semplice e veloce: basta andare nelle Impostazioni dello smartphone e poi premere sul proprio nome, in alto. Ora bisogna scegliere iCloud e poi Backup iCloud > Esegui il backup adesso.

Premendo sul proprio iPhone in basso, inoltre, è possibile selezionare cosa includere nel backup e cosa, invece, non includere. Questa selezione può avvenire app per app in modo da scegliere solo i dati di cui si desidera conservare, alleggerendo il “peso” complessivo del backup.

Ogni utente Apple ha a propria disposizione solo 5 GB di spazio gratuito di archiviazione in cloud su iCloud. Per incrementare lo spazio disponibile è necessario tornare nella sezione iCloud delle Impostazioni e poi scegliere l’opzione Effettua l’upgrade ad iCloud+, scegliendo uno dei piani in abbonamento disponibili (si parte da 50 GB in cloud per 0,99 euro al mese e si arriva fino a 12 TB al costo di 59,99 euro al mese).

iCloud è l‘unica opzione disponibile per i possessori di iPhone, per quanto riguarda il backup dell’intero telefono. E’ possibile effettuare un backup manuale di alcuni dati, affidandosi a un altro servizio cloud. Si tratta, però, di una procedura laboriosa. Con iCloud, invece, il salvataggio dei dati avviene in automatico e il ripristino dello smartphone sarà rapidissimo. Da notare che è anche possibile attivare la Protezione avanzata dei dati, applicando la crittografia al backup.

Cancellazione sicura dei dati

Effettuato il backup su iCloud, è ora possibile avviare la cancellazione sicura dei dati del proprio iPhone. In questo modo è possibile completare il reset alle condizioni di fabbrica. Anche questa procedura passa per le Impostazioni dello smartphone. Bisogna andare nella sezione Generali e poi scorrere verso il basso, fino a trovare la voce Trasferisci o inizializza iPhone. La voce da scegliere in questo caso è Inizializza contenuto e impostazioni > Continua. In questo modo, tutti i dati saranno cancellati dal proprio iPhone. Basta seguire le indicazioni a schermo per completare, facilmente, l’operazione.