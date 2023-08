Come collegare lo smartphone Android al PC

Fonte foto: fizkes / Shutterstock.com

Ci sono vari sistemi per collegare lo smartphone Android al PC, in modo da trasferire i dati o anche da attivare una sincronizzazione delle notifiche e di tutte le altre informazioni. In base alle proprie esigenze, ogni utente può ricorrere a uno dei sistemi disponibili per realizzare il collegamento tra smartphone Android e PC.

Di seguito andremo ad analizzare tutte le migliori opzioni per collegare lo smartphone Android e il PC andando a velocizzare il trasferimento dei dati e delle foto e a migliorare la sincronizzazione di notifiche e informazioni tra i due dispositivi.

Collegamento via cavo

Il metodo più semplice, in molti casi, è anche quello più efficace. Per collegare lo smartphone Android al PC basta utilizzare un cavo USB come quello fornito in dotazione dal produttore dello smartphone insieme al caricatore. Una volta realizzato il collegamento, lo smartphone sarà riconosciuto subito dal PC.

Sul display dello smartphone Android apparirà un avviso. L’utente sarà chiamato a scegliere il tipo di collegamento da realizzare. È possibile, infatti, collegare lo smartphone al PC solo per ricaricare la batteria oppure per trasferire file e per effettuare altre operazioni.

Scegliendo l’opzione per il trasferimento dei file, lo smartphone Android verrà visualizzato come una chiavetta USB e sarà accessibile direttamente da Questo PC (utilizzando Windows 10 o Windows 11). Tramite l’Esplora Risorse di Windows è possibile navigare tra le cartelle dello smartphone.

Ad esempio, per accedere alle foto e ai video presenti nella memoria dello smartphone basta andare in DCIM > Camera. Qui sono conservate le immagini presenti nell’app Galleria dello smartphone, da non confondere con l’app Google Foto. I file possono essere trasferiti con un semplice copia e incolla oppure con il drag and drop dallo smartphone al PC oppure dal PC allo smartphone.

Il collegamento via cavo permette anche di mettere in comunicazione uno smartphone Android e un dispositivo macOS. In questo caso, però, conviene utilizzare il tool Android File Transfer (scaricabile direttamente dal sito ufficiale android.com) per trasferire file. Per importare le foto dallo smartphone al Mac, invece, si può utilizzare l’app Foto.

Utilizzare Collegamento al telefono

Per mettere in contatto un PC Windows (10 o 11) e uno smartphone Android (10.0 e versioni successive) è possibile utilizzare l’app Collegamento al telefono, da installare sul PC tramite il Microsoft Store, e l’app Collegamento a Windows, da installare sullo smartphone Android tramite il Google Play Store.

La configurazione delle due app è immediata. Basta seguire la procedura guidata, utilizzando lo stesso account Microsoft, per mettere in collegamento il PC e lo smartphone Android, andando a sincronizzare il funzionamento dei due dispositivi.

Grazie a Collegamento al telefono, infatti, è possibile ricevere le notifiche dello smartphone su PC. In aggiunta, è possibile accedere agli SMS e alle chiamate (grazie al Bluetooth). Dal proprio computer, tramite Collegamento al telefono, è possibile inviare SMS ed anche effettuare chiamate, una volta completata la configurazione dell’app.

Questo tool può essere utile anche per condividere un contatto da Android, andando a recuperare le informazioni presenti sul telefono e trasferendole sul PC. L’applicazione, inoltre, consente di accedere alle foto salvate sullo smartphone che potranno poi essere facilmente scaricate sul PC (basta premerci sopra e poi scegliere Salva con nome).