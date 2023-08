Come condividere contatti con Android

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Per condividere contatti tramite il proprio smartphone Android ci sono diverse possibilità. Può capitare di avere la necessità di girare un numero di telefono, un indirizzo e-mail o qualche altra informazione in merito a un proprio contatto ad un altro utente.

I dispositivi Android hanno la possibilità di completare l’operazione in vari modi. Il sistema più semplice è rappresentato dall’app Contatti di Google ma è possibile ricorrere anche ad altre applicazione come, ad esempio, WhatsApp.

In ogni caso, bastano sempre pochi secondi per condividere le informazioni di un contatto salvato in Android ad un’altra persona. Ecco come fare per condividere contatti con Android in modo semplice e veloce.

Utilizzare l’app Contatti di Google

L’applicazione consigliata da utilizzare per condividere contatti con Android è l’app Contatti di Google, generalmente già preinstallata in tutti gli smartphone Android più recenti e comunque scaricabile dal Google Play Store da tutti gli smartphone con Android 8.0 o versioni successive.

L’app è facilmente riconoscibile dalla sua icona: si tratta di una cornetta blu su sfondo bianco. Una volta aperta l’app è possibile accedere all’elenco dei propri contatti. Individuato il contatto da condividere, quindi, bisogna premerci sopra per accedere alla sua scheda.

A questo punto è sufficiente premere sui tre puntini in alto a destra e poi scegliere Condividi. L’app chiederà quali informazioni del contatto si desidera condividere. Selezionate le informazioni da condividere, basta premere Continua e poi scegliere l’app dove avviare la condivisione.

In alternativa, se si desidera condividere solo un numero di telefono, ad esempio, è possibile tenere premuto sul dato da condividere e poi scegliere Copia negli appunti. Il numero potrà poi essere incollato nella chat o nel corpo della mail con cui si andrà a condividere quest’informazione.

Condividere un contatto tramite WhatsApp

C’è un altro modo semplicissimo per condividere un contatto con il proprio smartphone Android: usare la funzione di condivisione di WhatsApp, app di messaggistica più utilizzata in Italia. La procedura è semplicissima. Per prima cosa, è necessario aprire WhatsApp e aprire la chat con l’utente con cui si desidera condividere il contatto.

A questo punto basta premere sull’icona della graffetta in basso per poi scegliere Contatto. Immediatamente si aprirà l’elenco aggiornato dei contatti WhatsApp e di tutti gli altri contatti presenti sullo smartphone Android.

Per individuare il contatto da condividere basterà scorrere l’elenco oppure utilizzare la funzione cerca, premendo sulla lente di ingrandimento in alto. Se si nota, in quest’elenco, un nome che si vuole cancellare è possibile seguire la procedura per eliminare un contatto WhatsApp.

Selezionato il contatto da condividere, apparirà una freccia in basso a destra. Premuta questa freccia, si accederà a un elenco di tutte le informazioni collegate a questo contatto. È possibile selezionare una ad una le informazioni da condividere e quelle da non condividere. Completata quest’operazione, basterà premere nuovamente sulla freccia in basso a destra per condividere il contatto utilizzando WhatsApp.