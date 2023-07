Come condividere le foto di Facebook su WhatsApp

Fonte foto: Wachiwit / Shutterstock.com

Quando si usa Facebook, scorrendo tra i vari contenuti dei propri contatti e delle pagine seguite, è facile imbattersi in una foto interessante da condividere su WhatsApp. Gli utenti del social network hanno la possibilità di accedere ad un sistema semplice e veloce per condividere le foto (ma vale anche per i video). Bastano pochi secondi per completare l’operazione. Ecco come fare per condividere una foto di Facebook su WhatsApp.

Condividere una foto da Facebook a WhatsApp con smartphone

La procedura da seguire per condividere una foto di Facebook su WhatsApp dipende dal dispositivo che si sta utilizzando per navigare sul social network. Le differenze sono minime e la condivisione è sempre rapida e senza difficoltà. In questo modo, è possibile anche inviare foto in alta risoluzione con WhatsApp dopo averle individuate su Facebook. Ecco come fare:

Con Android

Utilizzando Facebook per Android è possibile condividere una foto su WhatsApp in pochi passaggi. Una volta individuata l’immagine da condividere basta premere sul tasto Condividi, situato al tasto Commenta. Dal nuovo menu, bisognerà scegliere Altre opzioni > WhatsApp.

A questo punto si aprirà l’elenco dei propri contatti WhatsApp, con una scheda in cui nella parte alta è riportata l’indicazione Invia a. Qui basta scegliere il contatto con cui condividere l’immagine e poi premere la freccia in basso per completare la condivisione.

In questo modo apparirà un’anteprima dell’immagine, sufficientemente grande per essere guardata integralmente, e il link diretto al post di Facebook. Da questa pagina è anche possibile aggiungere la foto al proprio Stato di WhatsApp.

In alternativa, per condividere una foto di Facebook su WhatsApp è possibile premere sull’immagine e poi scegliere l’icona con i tre puntini in alto a destra. A questo punto bisogna scegliere l’opzione Salva nel telefono.

Per completare la condivisione basta aprire WhatsApp e la chat con l’utente con cui si desidera condividere l’immagine, premere l’icona della fotocamera e scegliere l’immagine appena scaricata. In questo caso, sarà possibile condividere la foto senza alcun link a Facebook.

Con iPhone

Anche con Facebook per iPhone o iPad è possibile seguire due strade per la condivisione di una foto su WhatsApp. La prima è rappresentata dalla condivisione “diretta” ed è accessibile premendo su Condividi e poi scegliendo WhatsApp tra le app incluse nella sezione Condividi su.

La seconda opzione prevede il download della foto e poi la sua condivisione. In questo caso basta premere sulla foto da condividere, all’interno dell’app di Facebook, e scegliere l’icona dei tre puntini. Ora è sufficiente scegliere Salva foto.

La foto sarà salvata all’interno della memoria interna dell’iPhone e sarà visibile tramite l’app Foto. Per condividerla su WhatsApp è sufficiente aprire l’app e la chat con l’utente con cui si vuole condividere l’immagine per poi premere sull’icona della fotocamera e selezionare la foto da condividere.

Condividere una foto da Facebook a WhatsApp dal computer

Anche utilizzando Facebook dal proprio computer è possibile condividere una foto su WhatsApp. La strada migliore è rappresentata dall’utilizzo della versione web di Facebook. A questo punto basterà un clic con il tasto destro del mouse, per poi scegliere Salva immagine con nome (o un’altra dicitura simile). Una volta salvata sul computer, l’immagine potrà essere facilmente condivisa su WhatsApp utilizzando, ad esempio, l’app WhatsApp Desktop oppure WhatsApp Web.