Se stai leggendo questo articolo, dobbiamo dare per scontato che tu sappia cosa si intende per MP4 e per MP3 e quindi ci limiteremo ad una breve definizione senza scendere nei dettagli tecnici. MP4 è una sigla usata per indicare il formato video, composto da un filmato e da una, o più, tracce sonore. MP3 è invece la sigla usata per il formato dei file audio compressi e di dimensioni ridotte. Lo scopo di questa breve guida è quello di descrivere come convertire MP4 in MP3 utilizzando gli strumenti gratuiti online.

Gli usi che ne potrai fare sono molteplici, come per esempio estrapolare dai video musicali le tracce audio da salvare su una chiavetta USB per riprodurle in auto, o ancora per caricarle sul tuo smartphone. Non è nostra intenzione dare consigli su come utilizzare i brani salvati in MP3, perché sarai tu ovviamente a decidere come e quando ascoltare la tua musica preferita. Il nostro compito si limita a darti alcune facili istruzioni da mettere in pratica, per realizzare la tua playlist senza dover scaricare programmi o installare software.

Come convertire file MP4 in MP3: perché usare i tools online

Per convertire file MP4 in MP3 puoi usare un convertitore online. Anzi, te lo raccomandiamo fortemente. Perché è gratis, intuitivo e permette un utilizzo immediato dello strumento senza dover preventivamente scaricare il video sul computer e senza la successiva necessità di ricorrere a programmi per la conversione dei formati. I convertitori online più evoluti permettono la trasformazione di tipologie di files diversi (PDF, video, audio, immagini) e la loro archiviazione su disco locale, Google Drive, ma anche nel cloud così da poter condividere i documenti anche con altre persone e da accedervi da ogni dispositivo (computer, cellulare, tablet) e con tutti i sistemi operativi (Android, Mac, Windows, iOS).

Da MP4 a MP3 gratis: strumenti e istruzioni

Il funzionamento è simile per tutti i convertitori, sia che tu decida di usare Convertio, oppure Online Convert, o ancora Online Video Converter. Simile ma non uguale. Ecco le funzionalità principali di alcuni strumenti online – detti anche browser-based, ovvero funzionanti su ogni piattaforma, senza necessità di installare programmi – per convertire MP4 in MP3: