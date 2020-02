Con il servizio di segreteria telefonica Tim è possibile ricevere messaggi vocali quando il cellulare è spento o non si può o non si vuole rispondere ad una chiamata in arrivo. A pensarci bene, oggi potrebbe essere considerato un servizio desueto. In effetti con le app di messaggistica istantanea come WhatsApp quando non rispondiamo ad una telefonata abbiamo comunque la possibilità di ricevere messaggi vocali.

A differenza della segreteria telefonica, con WhatsApp e simili, non ci sono costi da pagare per ascoltare i messaggi ricevuti e nel caso specifico di WhatsApp grazie alle spunte blu (se non sono state disabilitate) il “mittente” può sincerarsi che l’audio sia stato ricevuto ed ascoltato. Ciò nonostante per alcuni clienti la segreteria telefonica resta una soluzione utile. Se non rientri tra questi e vuoi eliminare o limitare la segreteria telefonica Tim soltanto in alcune circostanze, leggi il nostro articolo. Trovi tutte le procedure per disattivare il servizio in completa autonomia sia sulla linea di rete mobile che su quella fissa.

Cos’è e come funziona la segreteria Tim per la linea mobile?

La segreteria telefonica di Tim è un servizio gratuito che consente di ricevere messaggi vocali quando per diversi motivi non sei raggiungibile: telefono spento, mancanza di copertura, impossibilità di rispondere etc. Quando ricevi un messaggio vocale, Tim, invia un SMS gratuito di notifica. Ascoltare i messaggi è davvero semplice: basta telefonare al 41919 dal proprio cellulare e seguire le indicazioni della voce guida.

Con Tim è possibile ascoltare i messaggi ricevuti anche da linea fissa o da un altro numero di cellulare, basta chiamare il 3641919 e disporre del codice di accesso che dovrai aver già configurato per poter utilizzare la segreteria Tim. Per impostare il codice di accesso contatta il numero gratuito 40920 e segui le indicazioni fornite dalla voce guida. Se sei all’estero puoi inviare un SMS al 41919 digitando le lettere ST seguite da una spazio e dal codice personale di 8 cifre.

Quanto costa utilizzare la Segreteria Tim?

Come anticipato non sono previsti costi per l’attivazione del servizio nè canoni. Gli unici costi che dovrai sostenere sono relativi alla telefonata al 41919 per ascoltare i messaggi vocali ricevuti. Il costo dipende dal piano tariffario che hai sottoscritto e/o dalle promozioni che hai attivato per usufruire di tariffe agevolate per chiamare la segreteria. Anche il servizio di notifica SMS che ti avvisa dei messaggi presenti in segreteria è completamente gratuito. A differenza di altri operatori italiani, Tim non applica costi per modificare le impostazioni della segreteria telefonica.

Disattivare e modificare le impostazioni del servizio sulla linea mobile

Per disattivare o modificare le impostazioni della segreteria telefonica hai diverse alternative:

accedere nell’area MyTIM Mobile sul sito ufficiale dell’operatore;

sul sito ufficiale dell’operatore; chiamare il numero gratuito 40920;

il numero gratuito 40920; digitare dei codici sul tuo cellulare;

sul tuo cellulare; dalle Impostazioni del tuo smartphone o iPhone.

MyTIM Mobile

Collegati al sito dell’operatore e accedi alla tua area personale MyTIM Mobile. Se non hai ancora effettuato la registrazione, clicca sulla voce Registrati e segui le indicazioni per creare il tuo profilo. Una volta effettuato l’accesso, clicca sulla voce Servizi, entra nel menù Gestione Chiamate e clicca su Visualizza. Per eliminare completamente la segreteria telefonica clicca su Disattivazione segreteria e su Conferma. Puoi anche scegliere di attivare la segreteria soltanto in alcune circostanze:

quando il telefono è spento o non raggiungibile;

quando la linea è occupata;

mancata risposta.

Numero gratuito 40920

Puoi disattivare completamente o modificare le impostazioni della segreteria Tim anche chiamando il 40920. Le procedure sono estremamente semplici, basta seguire le indicazioni fornite dalla voce guida. Non vengono addebitati costi per la chiamata nè per la disattivazione e la modifica delle impostazioni della segreteria. Il servizio è disponibile per tutti i clienti TIM, sia per le schede ricaricabili che per i piani in abbonamento, 7 giorni su 7, H24.

Codici speciali

Con i codici speciali puoi disattivare o modificare le impostazioni della segreteria telefonica utilizzando il tuo cellulare. Ti basta aprire il dialer del tuo cellulare toccando l’icona che utilizzi solitamente per effettuare una chiamata, digitare i codici specifici e premere sul tasto per avviare la telefonata. Ad operazione conclusa ricorda di verificare lo status del servizio per avere la certezza di aver apportato le modifiche in modo corretto. Di seguito tutti i codici utili per le diverse procedure, compresi quelli per attivare nuovamente il servizio e per verificarne lo stato.

per disattivare totalmente il servizio: digita ##002# e premi il tasto invio

il servizio: digita ##002# e premi il tasto invio disattivazione per tutte le chiamate in entrata: digita ##21# e Invio

attivazione: **21*41919# e INVIO

verifica stato: *#21# e INVIO

in entrata: digita ##21# e Invio attivazione: **21*41919# e INVIO verifica stato: *#21# e INVIO disattivazione quando la linea è occupata : digita ##67# e INVIO

attivazione: **67*41919# e INVIO

verifica stato: *#67# e INVIO

è : digita ##67# e INVIO attivazione: **67*41919# e INVIO verifica stato: *#67# e INVIO disattivazione quando non puoi rispondere : digita ##61# e INVIO

attivazione: **61*41919# e INVIO

verifica stato: *#61# e INVIO

In questo caso puoi anche impostare il tempo di squillo per l’attivazione della segreteria. Ti basta digitare il codice: **61*41919**TEMPO# e INVIO

: digita ##61# e INVIO attivazione: **61*41919# e INVIO verifica stato: *#61# e INVIO In questo caso puoi anche impostare il per l’attivazione della segreteria. Ti basta digitare il codice: **61*41919**TEMPO# e INVIO disattivazione quando non sei raggiungibile: digita ##62# e INVIO

attivazione: **62*41919# e INVIO

verifica stato: *#62# e INVIO

Da smartphone Android e iPhone

Tutti gli smartphone Android e i diversi modelli di iPhone permettono di modificare le impostazioni del trasferimento di chiamata alla segreteria. Questa è la soluzione ideale per chi non ha tempo o modo di chiamare il 40920, accedere all’area MyTIM mobile o riscontra problemi con i codici speciali. Vediamo subito come fare.

Su Smartphone Android: apri il dialer (icona a forma di cornetta telefonica) e premi sul pulsante (…) o su Altro e seleziona la voce Impostazioni. A seconda del cellulare i percorsi da seguire sono questi: Chiamate > Deviazioni chiamate o Altre impostazioni > Trasferimento chiamate > Chiamata vocale. A questo punto dovresti visualizzare diverse opzioni: Devia sempre, quando occupato, quando senza risposta e quando non raggiungibile. Non dovrai fare altro che deselezionare le diverse opzioni per disattivare la segreteria o selezionare quelle che preferisci a seconda delle tue esigenze.

Su iPhone: premi sull’icona Impostazioni > Telefono > Inoltro chiamata e apporta le modifiche spostando da levetta che trovi accanto alle singole voci da ON ad OFF.

Memotel: la segreteria Tim su linea fissa

Prima di entrare nel dettaglio della procedura per disattivare la segreteria Tim su linea fissa, facciamo un passo indietro. Il servizio si chiama Memotel e consente di registrare fino a 15 messaggi della durata massimo di 90 secondi ciascuno. Memotel può essere attivata su linea telefonica tradizionale, ISDN ed anche sui numeri VoIP aggiuntivi. Memotel è già attiva su linea tradizionale e ISDN mentre va abilitata su linea Fibra.

Puoi attivare la segreteria telefonica sul sito dell’operatore o contattando gratuitamente il 187. Non sono previsti costi di attivazione e a seconda delle necessità puoi scegliere la formula in abbonamento o a consumo. In quest’ultimo caso, come accade per la linea mobile, per ascoltare i messaggi ricevuti dovrai sostenere un costo (attualmente 10,16 centesimi).

Disattivazione segreteria Tim su linea fissa

Per eliminare la segreteria Tim sul tuo numero di rete fissa hai due opzioni:

contattare il numero gratuito 187 e seguire le indicazioni della voce guida;

e seguire le indicazioni della voce guida; digitare sul tuo telefono fisso i codici speciali e premere sul tasto per avviare la chiamata.

Codici speciali per la linea tradizionale e ISDN

La segreteria telefonica viene attivata automaticamente e le chiamate vengono ad essa deviate quando la linea è occupata o in caso di mancata risposta (scatta dopo circa 20 secondi). Di seguito i codici per modificare le impostazioni:

disattivazione quando la linea è occupata o è libera ma non si risponde : #63# per riattivare il servizio *63#

quando la o è libera ma : #63# per riattivare il servizio *63# disattivazione soltanto su linea libera : il codice è lo stesso #63# cambia invece quello per riattivare il servizio *63*1#

soltanto su : il codice è lo stesso #63# cambia invece quello per riattivare il servizio *63*1# per verificare lo stato del servizio (attivo/disattivo): *#63#

Disattivazione e modifica impostazioni segreteria su linea Fibra

Discorso diverso per chi dispone della Fibra: la segreteria non viene attivata in modo automatico. Va dunque prima configurata e le opzioni di deviazioni sono 3: linea libera e mancata risposta, linea occupata, linea non raggiungibile (in caso in cui il modem sia spento o la rete non funzioni correttamente). Di seguito i codici da utilizzare per configurare la segreteria Tim.

linea libera non risponde

attivazione: premi *63*#

disattivazione: premi #63*1#

attivazione: premi *63*# disattivazione: premi #63*1# linea occupata

attivazione: premendo *63*2#

disattivazione: premendo #63*2#

attivazione: premendo *63*2# disattivazione: premendo #63*2# linea non raggiungibile

attivazione: premendo *63*3#

disattivazione: premendo #63*3#

Segreteria TIM: assistenza tecnica e richiesta informazioni

Se dovessi incontrare difficoltà nelle procedure per disattivare la segreteria telefonica Tim o hai bisogno di maggiori informazioni sul servizio su linea mobile e/o fissa ecco cosa puoi fare: