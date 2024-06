Come disintossicarsi da smartphone e computer e vivere meglio

Viviamo nell’epoca dell’overdose digitale, vediamo come intraprendere un percorso di digital detox e quali strumenti usare per disintossicarsi da smartphone e computer

Disintossicarsi da smartphone e computer è possibile e può garantire un sensibile miglioramento della qualità della vita. Al netto degli impegni di studio e lavoro, una periodica “digital detox” è sicuramente consigliabile e può avere effetti benefici anche sulla propria produttività nel lungo periodo. Ecco, quindi, come fare per disintossicarsi da smartphone e computer e vivere meglio.

Digital detox: è possibile?

Sì, è possibile raggiungere l’obiettivo di una vera digital detox ovvero una disintossicazione digitale che porterà a un utilizzo ridotto di smartphone e computer, soprattutto in tutti i momenti della giornata in cui non è necessario ricorrere a questi dispositivi tech. Ci vuole costanza, attenzione e determinazione oltre che l’adozione di alcuni piccoli ma fondamentali accorgimenti. Disintossicarsi dal mondo digitale è possibile.

Fissare orari di utilizzo

Un modo semplice per mettere in pratica la digital detox è fissare orari di utilizzo. Gli smartphone e i computer dovranno essere spenti (o comunque non dovranno essere utilizzati) al di fuori di questi orari. Ad esempio, è possibile stabilire una fascia di non utilizzo che va dalle 23 alle 8 del mattino (magari impostando una sveglia, analogica e non digitale) per avvisare in merito all’avvio e alla fine dell’orario di utilizzo dei propri dispositivi.

Programmare le giornate

Questo secondo punto è strettamente collegato al punto precedente. Programmare le proprie giornate aiuta a ridurre la dipendenza da computer e smartphone e a centrare l’obiettivo della digital detox. Non basta fissare orari di utilizzo ma anche delimitare l’orario di lavoro, evitando continui e ripetuti straordinari che potrebbero portare a un burnout, e fissare delle fasce orarie in cui dedicarsi all’intrattenimento digitale che, fin troppo spesso, causa una dipendenza eccessiva dai propri dispositivi.

Usare le funzioni di detox degli smartphone

Gli smartphone moderni incentivano la digital detox degli utenti. Chi ha uno smartphone Android, infatti, può andare in Impostazioni > Benessere digitale e accedere a vari strumenti per il monitoraggio del tempo di utilizzo e per ridurre l’uso dello smartphone. Ad esempio, è possibile attivare la Modalità Riposo che può anche essere personalizzata in vari modi per aiutare l’utente a ridurre il tempo d’uso dello smartphone.

Chi ha un iPhone, invece, può andare in Impostazioni > Tempo di utilizzo e attivare tutta una serie di strumenti pensati per aiutare l’utente a ridurre l’uso del proprio iPhone (ad esempio è possibile impostare un timer per l’uso di un’app). Dallo store del proprio smartphone, inoltre, è possibile scaricare app dedicate alla digital detox (le opzioni sono tante e il consiglio e di provarne varie fino a trovare quella giusta).