Come scoprire quanto tempo utilizzi l'iPhone

Fonte foto: EugeneEdge / Shutterstock.com

Apple ha messo a disposizione degli utenti iPhone un comodo tool per tenere sempre sotto controllo il tempo di utilizzo dello smartphone. Si tratta di una funzione integrata nelle impostazioni del proprio iPhone che tiene traccia di tutte le attività dell’utente andando, soprattutto, a raccogliere statistiche legate al tempo di utilizzo.

Questa funzione permette anche di scoprire, in modo molto semplice, il tempo passato su WhatsApp, Facebook, Instagram e tutte le altre app installate sullo smartphone, grazie a un monitoraggio dettagliato e a grafici giornalieri e settimanali.

Gli utenti hanno la possibilità anche di accedere a vari strumenti per personalizzare il comportamento dello smartphone, andando, ad esempio, a limitare l’uso di determinate app dopo un certo periodo di tempo. Vediamo come accedere a queste informazioni racchiuse nella sezione Tempo di utilizzo dell’iPhone.

Come attivare a Tempo di utilizzo di iPhone

La funzione per tenere sotto controllo l’uso del proprio smartphone si chiama Tempo di utilizzo ed è presente nell’elenco delle Impostazioni. Gli utenti Apple, quindi, hanno la possibilità di andare in Impostazioni > Tempo di utilizzo > Attivare Tempo di utilizzo e seguire la procedura guidata per poter attivare il monitoraggio della propria attività, delle app utilizzate e soprattutto delle ore effettive di utilizzo dello smartphone. Una volta attivata la funzione, Tempo di utilizzo inizierà a raccogliere statistiche sull’uso dello smartphone da parte dell’utente.

Come usare Tempo di utilizzo su iPhone

La sezione Tempo di utilizzo su iPhone si presenta con un grafico che tiene conto dell’utilizzo effettivo del dispositivo. Premendo su Visualizza tutte le attività è possibile accedere alle statistiche dettagliate, con un’analisi settimana e una giornaliera che consentiranno di avere un’idea ben precisa in merito al modo in cui si utilizza il proprio iPhone.

Scorrendo l’elenco verso il basso, inoltre, si può accedere a varie funzionalità aggiuntive come Pausa di utilizzo, per impostare dei limiti all’uso dello smartphone. C’è anche la funzione Limitazioni app che permette all’utente di impostare delle limitazioni esclusivamente ad alcune app e non a tutto lo smartphone. Questa funzione può essere utilizzata per mettere password alle app di iPhone.

Ci sono anche altre sezioni da considerare come Limitazioni comunicazioni, per applicare limitazioni a determinati contatti, oppure Sempre consentite, per attivare delle eccezioni alle limitazioni all’utilizzo del proprio iPhone. Scegliendo Restrizioni contenuti e privacy, invece, è possibile accedere a un pannello completo che consente di scegliere se bloccare o meno i contenuti inappropriati.

Navigando queste sezioni, quindi, si avrà modo di personalizzare l’utilizzo effettivo dell’iPhone. Per verificare, invece, il tempo d’uso, invece, basterà consultare il grafico presente nella parte alta della pagina e, eventualmente, accedere alle statistiche dettagliate.