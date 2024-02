Come essere sicuri di pagare meno su Amazon

In questi giorni Amazon è nella bufera, in USA, per una nuova class action intentata da alcuni suoi utenti per una presunta pratica commerciale scorretta. Il colosso del commercio online, infatti, è accusato di aver indotto con l’inganno i consumatori a pagare di più per dei prodotti che, all’interno dello stesso store, erano disponibili a prezzo inferiore.

Tutto ciò, secondo l’accusa, non in casi sporadici e specifici ma come vero e proprio modus operandi. Come al solito di mezzo c’è un algoritmo, nel caso specifico l’algoritmo che governa i prodotti mostrati nella cosiddetta “Buy Box“.

Che cos’è la Buy Box di Amazon

La Buy Box di Amazon è quel riquadro dell’interfaccia del sito, o dell’app, dal quale normalmente l’utente aggiunge un prodotto al carrello, oppure sceglie “Acquista ora” per comprare direttamente.

Nella Buy Box di Amazon sono visibili il prezzo, i tempi di consegna stimati, la disponibilità del prodotto, chi lo vende e chi lo spedisce oltre ad altre informazioni e opzioni secondarie, come quelle per aggiungere il prodotto ad una lista.

Da questa Buy Box, secondo la class action depositata alla Corte di Seattle, passerebbe circa il 98% degli acquisti fatti dagli utenti di Amazon.

La Buy Box è truccata?

Tutta la questione intorno alla Buy Box di Amazon sta nel fatto che il compratore si fida di Amazon e suppone che quello che vede nella Buy Box è il prodotto migliore, al prezzo migliore, con la spedizione migliore.

Ma, secondo l’accusa, non è così: Amazon è accusata di aver tarato l’algoritmo che seleziona il prodotto (e quindi il prezzo e l’opzione di spedizione) da mostrare nel riquatro, al fine di vendere prodotti più cari, nascondendo agli utenti le opzioni più vantaggiose.

Sempre secondo le accuse contenute nella class action, inoltre, Amazon tramite la Buy Box non favorirebbe solo i prodotti “Venduti e spediti da Amazon“, ma anche quelli venduti da terzi ma spediti da Amazon.

Questo per spingere sempre più venditori terzi ad affidarsi ai servizi di logistica offerti dalla piattaforma, il cosiddetto servizio Fulfillment By Amazon (FBA), che in italiano si chiama “Logistica di Amazon“.

Un prodotto è gestito tramite FBA, ad esempio, quando viene consegnato con un furgone brandizzato Amazon.

Come pagare meno su Amazon

Per sapere se è vero che l’algoritmo della Buy Box di Amazon è “truccato” per farci pagare di più ci vorranno diversi mesi, per un giudizio definitivo della class action probabilmente anni. Nel frattempo, però, è possibile tagliare la testa al toro e sapere subito quale sia il prezzo migliore per un prodotto che vogliamo comprare su Amazon.

Basta guardare poco sotto la Buy Box, tra le altre opzioni di acquisto, cioè nel riquadro dove leggiamo “Nuovo & Usato (x) da…“. Facendo clic (o tap, sull’app) su questo riquadro si apre una lista degli altri prodotti identici a quello che stiamo visualizzando, anch’essi in vendita su Amazon.

L’elenco potrebbe essere anche molto lungo e contiene tutte le altre offerte su quel prodotto. Nella lista, tra l’altro, ci sono anche diverse opzioni di spedizione che potrebbero essere più convenienti (o più veloci) rispetto a quella del prodotto mostrato nella Buy Box.

Chi sta cercando un prodotto su Amazon, a nostro avviso, dovrebbe sempre aprire questa lista di opzioni per due motivi principali: potrebbe esserci un prodotto identico ad un prezzo inferiore, oppure potrebbe esserci un’opzione di spedizione più economica o più comoda per l’utente.

In realtà ci sarebbe una terza opzione d’acquisto, che è visibile sempre in questa lista: l’usato Amazon, all’interno del quale è spesso possibile fare degli ottimi affari.

Come sfruttare le opzioni d’acquisto Amazon

In alcuni casi le opzioni d’acquisto alternative a quella proposta nella Buy Box potrebbero essere addirittura decine, o centinaia. In questi casi è utilissimo il tasto “Filtra“, che ci permette di mostrare solo alcune opzioni.

Ad esempio è possibile mostrare solo i prodotti Prime o con consegna gratuita, o solo quelli nuovi, o i vari tipi di usato (come nuovo, ottime condizioni, buone condizioni, condizioni accettabili).

Insomma, è proprio grazie alle opzioni di acquisto che è possibile fare i migliori affari su Amazon.