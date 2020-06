Come fare la chiocciola sulla tastiera del pc? Ancora oggi molti utenti si pongono questa domanda. Questo simbolo speciale infatti è fondamentale per chiunque voglia inviare una mail, inserire il proprio indirizzo di posta per registrarsi su un sito, o anche per creare una password sicura, difficile da indovinare. Quando cerchiamo informazioni su questo simbolo, o quando diamo a qualcuno il nostro indirizzo email, pronunciamo il simbolo @ dicendo appunto “chiocciola”. In inglese invece questo simbolo è chiamato “at”, cioè “presso”. È un significato legato alla sua funzione nella posta elettronica, quella di scrivere a qualcuno che si trova presso un determinato indirizzo (email). Invece in italiano il nome deriva dalla sua forma inconfondibile, appunto di chiocciola.

Tuttavia, dando un’occhiata alla nostra tastiera, non è facile individuare subito la chiocciola: si trova nello stesso tasto della ò, fra il tasto della L e quello della à. Come si fa allora a fare la chiocciola sul pc? È necessaria una combinazione di tasti, ma niente paura: ne bastano soltanto due. In questo articolo vi spiegheremo passo passo come fare la chiocciola sul pc, sul Mac e anche con il tastierino virtuale del computer.

Come fare la chiocciola sul pc

Per digitare la chiocciola sulla tastiera del pc basta tenere premuto il pulsante AltGr (quello che si trova sulla destra) e premere il tasto con la chiocciola. In questo modo il simbolo @ apparirà subito all’interno del vostro testo. I due tasti sono molto vicini tra loro: premendo AltGr con il pollice si può raggiungere comodamente la chiocciola con l’indice.

Come fare la chiocciola su Mac

Come abbiamo visto, si tratta di una combinazione di tasti semplicissima e facile da memorizzare, ma il bello non finisce qui: fare la chiocciola sul Mac è ancora più semplice. In questo caso infatti si possono premere indistintamente entrambi i tasti Alt, quindi sia quello a destra della barra spaziatrice (come su un pc Windows) sia quello a sinistra (cosa che invece non è possibile fare su un altro sistema operativo) + il tasto con il simbolo della chiocciola.

Come fare la chiocciola sulle tastiere straniere

Abbiamo visto finora come fare la chiocciola sul pc quando la tastiera è impostata con la lingua italiana: nella maggior parte dei casi infatti, l’impostazione di default del vostro pc (se acquistato in Italia) è proprio questa. Tuttavia, se avete ordinato un pc online da un paese europeo o avete impostato tastiera in inglese, potreste avere difficoltà a trovare la chiocciola e a digitarla con la combinazione di tasti che abbiamo imparato prima.

Nella tastiera inglese infatti è necessario tenere premuto il tasto Shift (freccia in alto) + il numero due. Solo in questo caso riuscirete a digitare la chiocciola. Se guardate sulla vostra tastiera fisica inglese infatti, noterete che il simbolo @ si trova proprio sopra il tasto 2.

Infine, anche se si tratta di un metodo piuttosto lungo in confronto a quelli elencati finora, è bene sapere che la chiocciola può essere inserita in un testo anche in modo indiretto. Come? Inserendo manualmente il simbolo. Se state lavorando su un editor di testo come Word, ad esempio, potete andare nel percorso Inserisci > Inserisci simboli e cercare la @.

Ora che avete imparato come fare chiocciola sulla tastiera del pc siete pronti a inviare email ad amici e paranti con pochi semplici clic.