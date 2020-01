Vorresti fare uno screenshot allo schermo del tuo telefono Samsung ma non sai come? Ogni telefono ha una sua combinazione di tasti per catturare un’istantanea dallo schermo e varia non solo in base alla marca del telefono, ma anche a seconda del sistema operativo su di esso installato (Android, iOS, Windows) e della sua versione. Se non hai ancora scoperto la combinazione di tasti giusta da usare sul tuo smartphone per catturare l’immagine dello schermo puoi lasciarti guidare da questo articolo di Libero Tecnologia, che ti descrive passo per passo il procedimento su come fare screenshot con telefoni Samsung.

Screenshot con Samsung: quali tasti usare

Vediamo innanzitutto quali sono le combinazioni predefinite di pulsanti più diffuse per fare lo screenshot su un telefono Samsung. Questi funzionano sia sugli smartphone che sui tablet che hanno Android come sistema operativo:

Power+Home – sono tantissimi i terminali Android su cui è possibile catturare l’immagine dello schermo premendo contemporaneamente il pulsante Power, cioè quello di accensione e spegnimento, e quello Home, che è il pulsante centrale che si trova sotto lo schermo del device . Capirai che il procedimento è andato a buon fine dopo aver visto il lampeggiamento dello schermo e aver sentito un suono simile al flash delle vecchie macchine fotografiche;

– sono tantissimi i terminali Android su cui è possibile catturare l’immagine dello schermo premendo contemporaneamente il pulsante Power, cioè quello di accensione e spegnimento, e quello Home, che è il pulsante centrale che si trova sotto lo schermo del . Capirai che il procedimento è andato a buon fine dopo aver visto il lampeggiamento dello schermo e aver sentito un suono simile al delle vecchie macchine fotografiche; Power+Volume giù – molti dei cellulari e tablet della Samsung usciti negli ultimi anni spesso non portano più il tasto fisico della Home. Come fare lo screenshot allora? In questi casi puoi catturare lo schermo premendo, sempre in contemporanea, i tasti Power e Volume giù (il pulsante che si usa per abbassare il volume, posto solitamente sulla sinistra). Anche qui vedrai lo schermo fare un flash e sentirai il suono della vecchia macchina fotografica che scatta. Se vuoi fare uno screenshot con un cellulare Samsung S8 questa è proprio la combinazione giusta di tasti da usare;

– molti dei cellulari e tablet della Samsung usciti negli ultimi anni spesso non portano più il tasto fisico della Home. Come fare lo screenshot allora? In questi casi puoi catturare lo schermo premendo, sempre in contemporanea, i tasti Power e Volume giù (il pulsante che si usa per abbassare il volume, posto solitamente sulla sinistra). Anche qui vedrai lo schermo fare un flash e sentirai il suono della vecchia macchina fotografica che scatta. Se vuoi fare uno screenshot con un cellulare Samsung S8 questa è proprio la combinazione giusta di tasti da usare; Bixby – gli smartphone Samsung di ultima tecnologia mettono a disposizione dei propri utenti l’ assistente virtuale Bixby, un’evoluzione del più comune S Voice installata nei precedenti device targati Samsung. Con Bixby puoi catturare lo schermo del telefono attraverso il comando vocale . Basta attivare l’assistente premendo il tasto posizionato sulla sinistra sotto il volume e pronunciare il messaggio vocale Scatta uno screenshot;

– gli smartphone Samsung di ultima tecnologia mettono a disposizione dei propri utenti l’ Bixby, un’evoluzione del più comune installata nei precedenti device targati Samsung. Con Bixby puoi catturare lo schermo del telefono attraverso il . Basta attivare l’assistente premendo il tasto posizionato sulla sinistra sotto il volume e pronunciare il messaggio vocale Scatta uno screenshot; Google Assistant – oltre a Bixby puoi servirti dell’assistente Google fare gli screenshot sul tuo smartphone. Anche questo procedimento è molto semplice: accedi alla schermata che vuoi fotografare, tieni premuto il tasto Home e pronuncia il comando vocale Ok Google seguito da Fai uno screenshot.

Tutti gli screenshot che catturi col tuo Samsung verranno raggruppati nella cartella Screenshot del tuo telefono o tablet. Per visualizzarli quindi dovresti andare nell’applicazione Galleria dove potrai trovare tutte le cartelle contenenti le foto del tuo smartphone. Su alcuni dispositivi Android, in Funzioni Avanzate, puoi anche attivare Acquisizione intelligente che ti permette, dopo l’acquisizione della schermata, di accedere immediatamente allo screen per effettuare varie modifiche oppure per condividerlo immediatamente.

Scorciatoie Android

Come ben saprai Android è un sistema operativo che si presta a tantissime personalizzazioni e molti produttori amano aggiungere nuove funzionalità, app particolari e look caratteristici a questo sistema. Tra le funzioni che sono state negli anni personalizzate dai produttori di cellulari e tablet Samsung c’è anche quella che riguarda gli screenshot. Su molti terminali infatti esistono appositi gesti e scorciatoie per fotografare lo schermo Android.

I terminali dei device Samsung più recenti includono la funzione che permette di fotografare lo schermo del cellulare utilizzando un movimento particolare con la mano. In pratica basta poggiare il lato della mano sullo schermo del telefono e passarlo da destra verso sinistra (oppure al contrario), lo screenshot verrà catturato automaticamente. Ma come fare lo screenshot sul telefono Samsung attraverso questa scorciatoia?

Se la versione del tuo cellulare Samsung te lo permette dovrai in ogni caso attivare la funzione Palm Swipe accedendo dal Menu principale alle Impostazioni di Android (l’icona a forma di ingranaggio). Entrando in Funzioni Avanzate o Movimenti e controlli oppure Controlli troverai la voce Movimenti e gesti che consente di gestire tutte quelle funzioni legate per l’appunto ai gesti: tra le varie voci troverai la funzione Acquisisci con trascinamento palmo oppure Movimento Palmo. Dopo aver attivato la funzione trascinando su ON la levetta che si trova sulla destra il gioco è fatto, ti basterà trascinare il bordo della mano su oltre la metà dello schermo mantenendo sempre il contatto con esso per acquisire la schermata.