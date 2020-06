Alexa è l’assistente virtuale di Amazon, integrato all’interno di tutti gli smart speaker della linea Echo. Questa tecnologia permette di trasformare la casa in una vera e propria smart home, infatti sono sempre di più gli apparecchi che supportano il sistema in maniera nativa o tramite smart hub. In questa guida abbiamo raccolto una selezione dei migliori dispositivi compatibili con Amazon Alexa, proponendo una raccolta dei device per audio e video da usare per l’intrattenimento.

Migliori dispositivi compatibili con Amazon Alexa

Sul mercato si possono trovare tantissimi apparecchi compatibili con l’assistente vocale di Amazon Alexa. Ecco i migliori per l’intrattenimento audio e video.

Fire TV Stick 4K Ultra HD

Uno dei migliori dispositive compatibili con Alexa di Amazon è il bundle Fire TV Stick 4K Ultra HD (acquistalo su Amazon), con il quale puoi collegare gli smart speaker Amazon Echo a qualsiasi modello di Smart TV. Per farlo basta usare un cavo HDMI, utilizzando il telecomando in dotazione per la configurazione. Questo apparecchio consente di controllare la riproduzione video con i comandi vocali, inoltre supporta la qualità 4K UHD.

Con Amazon Fire TV Stick è possibile sincronizzare fino a due altoparlanti della linea Echo, per ascoltare il suono dalle casse Amazon e usufruire di un sound davvero avvolgente con Dolby Atmos. Il dispositivo è compatibile con diverse piattaforme di streaming video, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Disney+ e Infinity, supporta i formati HDR10+ e Dolby Vision, con tantissime app per Alexa da scaricare.

Router Smart Voice Asus Lyra All-In-One

L’evoluzione tecnologia dei sistemi vocali ha raggiunto anche i router per le connessioni internet, infatti tra i dispositivi compatibili con Alexa c’è lo Smart Voice Router Asus Lyra All-In-One. Questo apparecchio innovativo, proposto su Amazon ad un prezzo conveniente, è un router Wi-Fi con supporto per le reti mesh tri-band, dei sistemi con una portata maggiore rispetto alle connessioni wireless tradizionali. Inoltre con la funzione tri-band è possibile usare due bande a 5 GHz e una classica a 2,4 GHz.

Il router Asus Lyra Voice è dotato di due speaker stereo da 8W, mentre la presenta di Alexa permette di usare i comandi vocali per ascoltare la musica e sentire le notizie direttamente dal router. Naturalmente si possono gestire anche i dispositivi della smart home, per un vero device tutto in uno versatile e completo. Per la sicurezza è presente il sistema AirProtection Pro, con il quale tutelare gli apparecchi collegati all’infrastruttura IoT per la domotica residenziale, come elettrodomestici e smart speaker.

Smartwatch Amazfit Verge

Tra i migliori dispositivi compatibili con Alexa c’è lo smartwatch Amazfit Verge, un indossabile con l’assistente vocale di Amazon integrato. In questo modo è possibile usare la voce per rispondere alle chiamate o effettuare telefonate, controllare le notifiche social da WhatsApp e leggere i messaggi dello smartphone dal wearable. Oltre alla tecnologia vocale il bracciale smart garantisce un’autonomia elevata, fino a 5 giorni di funzionamento con una sola ricarica.

Lo smartwatch Amazfit Verge, di cui puoi controllare il prezzo su Amazon, è dotato di uno schermo touchscreen OLED, connettività Bluetooth per la sincronizzazione con il telefono, mentre per la localizzazione sono presenti i moduli GPS e GLONASS. Tra le funzionalità ci sono 12 programmi per gli allenamenti, il contapassi, il rilevamento delle calorie bruciate e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Il device è resistente all’acqua e alle immersioni ma non alla polvere, con certificazione IPX8.

Smart Tablet Lenovo M10

Un ottimo dispositivo con Alexa integrata è lo Smart Tablet Lenovo M10, una tavoletta dotata di una dock station per un uso ibrido e flessibile. Questo device presenta uno schermo Full HD da 10,1 pollici, con sistema operativo Android e compatibilità con tutte le principali piattaforme di streaming. L’audio è di alta qualità, grazie al sistema Dolby e a due altoparlanti potenti inseriti all’interno del supporto, per un suono immersivo e corposo.

Il Tablet Smart Lenovo M10 può essere controllato con i comandi vocali e l’assistente virtuale Alexa di Amazon, basta dire “Alexa, alza il volume” oppure “Alexa, fammi vedere una commedia”. Inoltre si possono chiedere informazioni sul meteo, le ultime notizie, è possibile impostare delle sveglie e gestire altri device collegati alla casa hi-tech. Per quanto riguarda le prestazioni il tablet è equipaggiato con un processore Snapdragon octa-core, con 2GB di RAM, memoria da 16GB e connettività Bluetooth e Wi-Fi. Scopri il prezzo su Amazon.

Speaker Sonos One

Per ascoltare la musica in modo semplice e pratico è possibile acquistare lo smart speaker Sonos One, progettato direttamente con Amazon Alexa integrata. Questo device è disponibile in bianco e in nero, offre un audio immersivo e avvolgente veramente entusiasmante, una soluzione perfetta per la riproduzione di musica in streaming da gestire con i comandi vocali. Il Sonos One, disponibile su Amazon, presenta un rivestimento resistente all’acqua per un utilizzo dentro o casa o all’esterno.

Naturalmente c’è il modulo Wi-Fi, con la possibilità di connettere altri altoparlanti Sonos e creare un sistema audio completamente personalizzato. La dotazione comprende anche comandi touch, da usare in alternativa all’assistente virtuale Alexa, con una porta per il collegamento alla rete internet tramite cavo Ethernet. Con la tecnologia Sonos TruePlay l’audio viene adattato da solo all’ambiente, una funzione che assicura in ogni condizione il suono migliore possibile.

Cuffie wireless Sony WH-1000XM3

Se stavi pensando di acquistare una delle migliori cuffie wireless over-ear, allora perché non scegliere un dispositivo compatibile con Alexa come le Sony WH-1000XM3. Questo device propone un audio HD di altissima qualità, con microfono integrato per gestire le funzionalità e rispondere alle chiamate tramite l’assistente vocale di Amazon, tuttavia supporta anche le tecnologie di Google Assistant e Siri ed è compatibile con device Android e iOS.

Queste cuffie senza fili della Sony hanno la funzionalità di noise cancelling, per ridurre i rumori ambientali e migliorare la qualità del suono all’interno dei padiglioni. Realizzate in argento e nero, con un prezzo competitivo e un design moderno ed elegante, garantiscono un’autonoma fino a 30 ore consecutive di riproduzione musicale, con opzione di ricarica rapida. Le cuffie Sony WH-1000XM3, che puoi comprare nello store Amazon, si possono sincronizzare con tutti gli apparecchi tramite connessione Bluetooth e tecnologia NFC.

Smart TV Philips 6800

Una Smart TV progettata con Alexa integrata è il modello Philips 6800, un dispositivo di ultima generazione con schermo da 43 pollici. Si tratta di una TV Smart LED con risoluzione 4K Ultra HD, da controllare con la voce mentre la tecnologia Ambilight provvede a regolare la definizione video, adattandola al contenuto in riproduzione. In questo modo la visione di film e videogiochi diventa ancora più coinvolgente, con la proiezioni dei LED anche al di fuori del monitor per un’illuminazione ambientale perfetta.

Questa Smart TV della Philips è compatibile con diverse piattaforme, tra cui Netflix e YouTube, supporta tantissimi formati audio e video come Dolby Visione e Dolby Atmos, inoltre propone la tecnologia dinamica HDR10+. Il design è ultrasottile ed elegante, con una classe energetica A che garantisce consumi bassi e un eccellente livello di efficienza energetica, con modulo Wi-Fi e sintonizzatore per gli standard DVB-T2 e HEVC. Scopri il prezzo su Amazon.

Sintoamplificatore Denon AVR-X1600HDAB

Un apparecchio senza dubbio poco conosciuto, ma indispensabile per ascoltare la musica e avere un audio di alta qualità per film e serie TV, è il sintoamplificatore. Questo strumento è un modello ibrido tra un sintetizzatore e un amplificatore, un sistema avanzato compatibile con smartphone, smart speaker e ovviamente i comandi vocali di Alexa con collegamento agli smart speaker Amazon Echo. Un ottimo modello è il Denon AVR-X1600HDAB, dotato di connettività Bluetooth e supporto per la musica in streaming (scopri subito il prezzo su Amazon).

Con questo sintoamplificatore è possibile selezionare i diffusori in modo indipendente, ascoltare la radio digitale DAB+ e regolare l’audio in maniera accurata. Supporta diverse piattaforme tra cui Amazon Music, Tidal e Spotify attraverso la tecnologia HEOS, con formati audio 3D Dolby Atmos e DTS, con 6 ingressi HDMI, amplificatore Hi-Fi e collegamento con i giradischi tramite uscita AVR. Con una potenza di 145W l’audio è poderoso e avvolgente, le dimensioni invece sono abbastanza compatte con un peso di circa 10 Kg.

Smart TV Samsung Q64R

Proposta in esclusiva per Amazon, la Smart TV Samsung Q64R è uno dei pochi modelli a presentare Alexa integrata. Di solito per controllare la TV con l’assistente vocale è necessario collegare un speaker Amazon Echo, oppure comprare il Fire TV Stick di Amazon. Con questo device invece è possibile comandare la TV con la voce direttamente, senza ulteriori passaggi effettuando soltanto una configurazione iniziale.

La Smart TV Samsung Q64R, acquistabile su Amazon, è un dispositivo di classe energetica A, quindi assicura consumi energetici contenuti. La qualità video è 4K Ultra HD, con dimensioni dello schermo di 55 pollici, modulo Wi-Fi per il collegamento alla connessione internet di casa e tecnologia Quantum HDR. Si tratta di una TV QLED ad alta definizione, con regolazione automatica della luminosità e incredibili sfumature di colore.