Come leggere i messaggi di WhatsApp senza farlo sapere al mittente

La conferma di lettura di un messaggio inviato è una delle principali caratteristiche di WhatsApp. Da tempo, infatti, la popolare app di messaggistica ha introdotto il meccanismo della doppia spunta blu, un segnale che permette all’utente di ottenere una conferma in merito alla ricezione e alla lettura del messaggio inviato da parte del destinatario.

È possibile, però, leggere i messaggi di WhatsApp anche senza farlo sapere al mittente. L’applicazione, infatti, prevede la possibilità di disattivare la conferma di lettura, in modo da non garantire all’utente che ha inviato il messaggio la possibilità di sfruttare il meccanismo della doppia spunta blu. Ci sono anche alcuni trucchi da adottare per leggere i messaggi dell’app senza dare una conferma di lettura.

Vediamo, quindi, come leggere i messaggi di WhatsApp e non farlo sapere al mittente, aggirando il sistema delle spunte blu alla base del funzionamento della popolare app di messaggistica.

Disattivare le spunte blu

Gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di disattivare le spunte blu e, quindi, la conferma di lettura dei messaggi. In questo modo, non sarà più possibile scoprire quando un messaggio WhatsApp viene letto.

La disattivazione, infatti, funziona su due binari paralleli: se si decide di disattivare la conferma di lettura, il mittente non potrà sapere se abbiamo letto il suo messaggio ma, allo stesso tempo, non sarà possibile sapere i nostri messaggi sono stati letti. In questo caso, si parla di un “vincolo di reciprocità”

Per disattivare le spunte blu di WhatsApp è sufficiente:

su Android : aprire l’app di WhatsApp e premere sui tre puntini in alto per poi scegliere Impostazioni > Privacy e disattivare l’opzione Conferme di lettura

: aprire l’app di WhatsApp e premere sui tre puntini in alto per poi scegliere Impostazioni > Privacy e disattivare l’opzione Conferme di lettura su iPhone: aprire l’app di WhatsApp e scegliere l’opzione Impostazioni in basso per poi andare in Privacy e disattivare l’opzione Conferme di lettura

Una volta disattivata l’opzione Conferme di lettura, il sistema della doppia spunta blu non sarà attivo (seguendo la procedura inversa sarà possibile riattivarlo). Da notare, inoltre, che le opzioni di privacy per WhatsApp Desktop sono vengono gestite dal telefono. Di conseguenza, disattivando le spunte blu sul telefono si otterrà anche la disattivazione delle conferme di lettura per la versione desktop dell’app.

Leggere i messaggi dalle notifiche

C’è un piccolo trucco che consente di leggere i messaggi di WhatsApp senza farlo sapere al mittente, anche senza ricorrere a stratagemmi o tecnicismi particolari. Gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di leggere il contenuto di un messaggio tramite l’anteprima visualizzata nella schermata di blocco e nel centro delle notifiche dello smartphone.

Per ricorrere a questo trucco è sufficiente assicurarsi che le notifiche di WhatsApp siano attivate (lo sono di default ma potrebbero essere state disattivate manualmente, anche solo involontariamente). Per effettuare questa verifica è sufficiente andare in:

su Android : per attivare le notifiche è possibile andare in Impostazioni > App e notifiche > WhatsApp > Notifiche e verificare che le notifiche siano attivate; per le notifiche nella schermata di blocco bisogna seguire il percorso Impostazioni > App e notifiche > Notifiche su schermata di blocco e attivare l’opzione per visualizzarle; i nomi dei singoli passaggi potrebbero cambiare leggermente in base al modello di smartphone utilizzato e alla versione di Android in uso

: per attivare le notifiche è possibile andare in Impostazioni > App e notifiche > WhatsApp > Notifiche e verificare che le notifiche siano attivate; per le notifiche nella schermata di blocco bisogna seguire il percorso Impostazioni > App e notifiche > Notifiche su schermata di blocco e attivare l’opzione per visualizzarle; i nomi dei singoli passaggi potrebbero cambiare leggermente in base al modello di smartphone utilizzato e alla versione di Android in uso su iPhone: per attivare le notifiche bisogna andare in Impostazioni > Notifiche > WhatsApp e selezionare ON alla voce Consenti notifiche andando, inoltre, a spuntare le opzioni Schermata di blocco, Centro Notifiche e Banner per ricevere tutte le tipologie di notifiche da parte dell’app

Grazie a questo sistema è possibile leggere i messaggi ricevuti in WhatsApp anche senza avvisare il mittente dell’avvenuta lettura.