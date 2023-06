WhatsApp, come scoprire quando leggono i messaggi

WhatsApp negli ultimi anni ha integrato sempre nuove funzionalità che migliorano l’usabilità dell’applicazione, ma che hanno fatto anche molto discutere. Un esempio sono le doppie spunte blu che permettono di capire se il messaggio che abbiamo inviato è stato letto dal destinatario. Ma in pochi conoscono un’altra funzione dell’applicazione che permette di scoprire anche l’orario in cui il messaggio è stato visualizzato.

Si tratta di un’informazione che può sembrare inutile, ma che in realtà si rivela fondamentale soprattutto per capire da quanto tempo il nostro amico ha letto il messaggio. Se ad esempio sono passate un paio di ore, vorrà dire che non è interessato alla nostra proposta o che semplicemente lo ha letto ma si è dimenticato di risponderci. Per scoprire da quanto tempo il messaggio è stato letto basta utilizzare una semplice funzione presente all’interno di WhatsApp e che in pochi conoscono. Non bisogna attivarla dalle Impostazioni ma è presente di default all’interno dell’app. Ecco come scoprire quando una persona ha letto il nostro messaggio WhatsApp.

Come scoprire l’orario di lettura di un messaggio WhatsApp

Avete inviato un messaggio WhatsApp a un amico, lo ha visualizzato ma ancora non vi risponde. Quali possono essere le cause? Potrebbe non essere interessato alla proposta, oppure non ha voglia di rispondere in quel momento. Ma può anche essere che lo ha appena letto. Le spunte blu di WhatsApp permettono di capire che il messaggio è stato letto, ma non offrono informazioni sul quando è stato visualizzato. Fortunatamente l’applicazione offre un semplice trucco per scoprire anche l’orario in cui è stato visualizzato. Basta selezionare il messaggio che abbiamo inviato e premere l’icona a forma di “i” che appare in alto. Si aprirà una nuova finestra con tutte le informazioni sul messaggio: l’orario in cui è stato consegnato al destinatario e quando è stato letto. In questo modo capiremo quando il nostro amico ha letto il messaggio.

Il trucco funziona sia su Android sia su iOS e anche all’interno dei gruppi. Selezionando il messaggio che abbiamo inviato e premendo sull’icona a forma di “i” scopriremo tutte le persone che lo hanno visualizzato.