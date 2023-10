Come migliorare la collaborazione col team con Libero Mail Business

Fonte foto: Shutterstock

La collaborazione col team di lavoro è cruciale per far crescere un’azienda e tra gli strumenti utili per migliorare questo aspetto spicca Libero Mail Business. Il servizio di posta è pensato per imprese e professionisti ed è caratterizzato da tante funzioni utili, non solo per inviare email, ma anche per gestire un business.

Il servizio di posta elettronica permette di personalizzare il proprio indirizzo email inserendo il nome dell’impresa o del proprio sito web professionale nel dominio, ad esempio info@miazienda.it. La casella è pensata per facilitare la gestione aziendale, anche grazie a diverse funzionalità, tra queste molte sono pensate per migliorare la collaborazione interna. Tra queste le più importanti sono Attività, che consente di gestire i task e allinearsi con colleghi e collaboratori, ma anche Calendario, utile per organizzare appuntamenti, riunioni e anche attività formative. Grazie al servizio, i diversi professionisti non sono obbligati a lavorare a stretto contatto ma possono coordinare le attività da remoto e operare in smart working. Vediamo nel dettaglio come usare Libero Mail Business per collaborare col proprio team.

Utilizzare la posta elettronica aziendale per condividere documenti

Libero Mail Business propone diverse funzioni che permettono di condividere documenti con la squadra di lavoro. La prima – nonché più semplice – è quella di inviare file in allegato all’email.

Ma ci sono altre funzioni che permettono di condividere documenti, disponibili nei piani Business Suite e Business Suite Five. In particolare, è possibile aprire un file di testo, un foglio elettronico o una presentazione online, permettendo ad altre persone di lavorare al documento e modificarlo. Questa soluzione potrebbe essere ottimale quando, per esempio, un report legato a varie attività di marketing viene redatto da collaboratori di diverse aree (social, content, adv etc).

Un altro strumento utile a fini collaborativi è Drive, ovvero lo spazio cloud da 1 TB dove caricare e salvare i file e sincronizzarli su tutti i dispositivi. I documenti sono salvati in modo sicuro ed è possibile condividerli con altri indirizzi email, a cui affidare diversi gradi di accesso e controllo.

Configurare l’email professionale per la comunicazione interna

Prima di utilizzare Libero Mail Business occorre riflettere attentamente su ciò che è davvero necessario per un’attività. In particolare, bisogna scegliere il piano di abbonamento. Il servizio offre quattro piani.

Business GO , piano da 25 euro all’anno che comprende 1 casella, uno spazio da 5 GB e tre strumenti: Calendario, Rubrica e Attività

, piano da 25 euro all’anno che comprende 1 casella, uno spazio da 5 GB e tre strumenti: Calendario, Rubrica e Attività Business GO Five , piano da 69 euro all’anno che comprende 5 caselle, uno spazio di 5 GB per casella, Calendario, Rubrica e Attività

, piano da 69 euro all’anno che comprende 5 caselle, uno spazio di 5 GB per casella, Calendario, Rubrica e Attività Business SUITE , piano da 59 euro all’anno che comprende 1 casella, uno spazio mail + Drive da 1 TB per casella, Calendario, Rubrica e Attività e una serie di applicazioni integrate: Testo, Foglio Elettronico e Presentazione

, piano da 59 euro all’anno che comprende 1 casella, uno spazio mail + Drive da 1 TB per casella, Calendario, Rubrica e Attività e una serie di applicazioni integrate: Testo, Foglio Elettronico e Presentazione Business SUITE Five, piano da 199 euro all’anno che comprende 5 caselle, uno spazio mail + Drive da 1 TB per casella, Attività, Calendario e Rubrica e l’inclusione delle applicazioni integrate, cioè Testo, Foglio Elettronico e Presentazione.

Dopo aver scelto e acquistato il piano, si può configurare Libero Mail Business scegliendo un indirizzo personalizzato. Dopo aver terminato la registrazione è il momento di inserire le proprie credenziali e fare il login per accedere alla casella di posta elettronica. Dalla schermata principale è possibile accedere alle tante funzioni che permettono di collaborare con il proprio team, scegliendo quelle più adatte alle proprie esigenze: scrivere e inviare mail, registrare i contatti in Rubrica, salvare appuntamenti in Calendario, creare attività e così via.

Sfruttare le funzioni di Libero Mail Business per una collaborazione più efficiente

Tutte le funzioni di Libero Mail Business possono essere utilizzare per migliorare la collaborazione tra colleghi, dalla Rubrica alle Attività, fino al Calendario o il Drive.

Naturalmente, l’email di Libero Mail Business deve essere sempre usata per la comunicazione interna. Se un collega riceve un’email da un indirizzo aziendale è motivato a rispondere, al contrario un email da indirizzo anonimo o tradizionale non viene gestita allo stesso modo e potrebbe addirittura finire in spam.

La funzione Attività può, invece, essere utilizzata per la gestione dei progetti a cui collaborano diverse persone. Permette di controllare lo stato di avanzamento, valutare le tempistiche, conoscere le scadenze, condividere attività da gestire oppure conoscere per tempo eventuali ritardi.

Con Calendario invece è possibile definire data e ora di una riunione o altro evento e condividere il calendario con i colleghi che, in questo modo, sanno che uno del gruppo è impegnato in un dato momento.

La Rubrica può essere utilizzata per registrare e condividere informazioni su tutti i contatti, dai collaboratori, ai clienti, fino ai fornitori. E anche questo è uno strumento molto utile a fini collaborativi. Per esempio, le informazioni su un potenziale cliente inserite in una scheda anagrafica possono essere condivise col team al fine di costruire una strategia comune per concludere una vendita.

Insomma, Libero Mail Business offre enormi opportunità ad aziende di ogni dimensione e settore. Basta conoscere le sue funzioni per sfruttarle al meglio, anche per migliorare la comunicazione e collaborazione interna.

