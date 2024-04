Mail aziendale per studio legale: come sceglierla e perché è importante

Fonte foto: Fonte foto: Shutterstock

Per emergere nel settore legale è cruciale costruirsi una reputazione salda e autorevole. Oltre a impegnarsi nel proprio lavoro, avvocati e studi legali devono concentrarsi su alcuni importanti dettagli, che permettono di farsi ricordare da clienti e competitor. Tra questi strumenti spicca l’email aziendale.

L’email professionale può essere personalizzata col proprio nome e permette di migliorare la gestione delle comunicazioni. Rappresenta una scelta strategica che può influenzare l’immagine dello studio, ma anche la produttività, la gestione e la sicurezza. Per rendere uno strumento di questo tipo davvero efficace è cruciale scegliere un servizio di email aziendale di alto livello, che sia personalizzabile e sicuro, elemento cruciale perché gli avvocati gestiscono informazioni e dati sensibili di una grande mole di clienti. Esistono dei requisiti fondamentali da cercare in un servizio di email business: vediamo quali sono e perché è importante usare questo strumento.

Mail aziendale per il tuo studio legale, quali sono i vantaggi

La mail aziendale offre diversi vantaggi. Innanzitutto, è uno strumento cruciale per costruire e gestire l’immagine professionale dello studio legale. Infatti, con una email di questo tipo è possibile personalizzare il dominio, inserendo il nome dello studio, in questo modo: cognome_avvocato@nomestudio.it.

In questo modo, si contribuisce alla creazione del proprio brand che rimane nella mente del destinatario. Tutti gli avvocati dello studio possono avere lo stesso dominio, in modo da essere comunque autonomi ma legati allo stesso nome.

Un altro punto importante è legato alla sicurezza delle comunicazioni, requisito importante dato l’alto livello di riservatezza delle informazioni gestite. Infatti, un’email aziendale offre un alto livello di sicurezza perché usa metodi avanzati.

Quali sono le funzioni essenziali di una mail aziendale

Per usufruire dei vantaggi appena elencati è importante scegliere un servizio di email aziendale adatto alle proprie esigenze e conoscere le funzioni davvero importanti da ricercare. Innanzitutto, un servizio di email aziendale che si rispetti deve permettere sia il dominio personalizzato sia l’attivazione di più account e caselle di posta elettronica, in modo che ogni associato abbia il proprio indirizzo ma sia comunque identificato con uno stesso dominio, che si rispecchia nel nome dello studio. Ciò garantisce la costruzione di un’identità unica e rende l’indirizzo facilmente memorizzabile.

La gestione sicura delle informazioni e la compatibilità con le normative sulla sicurezza sono altri punti importanti da ricercare: il servizio deve rispettare la normativa del GDPR e garantire la privacy di mittenti e destinatari.

La facilità d’uso è un altro aspetto importante, così come l’esistenza di funzioni aggiuntive integrare nel servizio. A tal proposito, tanti servizi offrono anche il Calendario per gestire gli appuntamenti o la Rubrica per registrare tutti i contatti dei clienti o altri nomi, un Archivio per conservare in cloud i documenti e averli sempre a disposizione, l’accesso sia da web che da mobile.

Insomma, la mail aziendale facilita la gestione delle comunicazioni di uno studio aziendale da tanti punti di vista e contribuisce alla crescita del business.

Come scegliere il servizio di mail business adatto al tuo studio legale

Quando si deve scegliere il servizio di mail business adatto a uno studio legale è importante considerare diversi fattori chiave. Deve essere una soluzione facile da usare, con alti standard di sicurezza, personalizzabile e multi-account. Elementi cruciali come descritto precedentemente.

Libero Mail Business è il servizio di posta elettronica aziendale ideale per gli studi legali, intuitivo, facile da usare e privo di pubblicità. Garantisce la personalizzazione del dominio. Propone caselle di posta fino a 1 TB con antispam e antivirus, per evitare intrusioni e aumentare il livello di sicurezza della mail.

Oltre a un indirizzo email personalizzato e in linea con le esigenze di un legale, propone tante funzioni aggiuntive per migliorare la gestione del proprio lavoro. La Rubrica per registrare i contatti, il Calendario in cui inserire appuntamenti, riunioni e tutti gli eventi, la funzione Attività per controllare tutti i task, lo Spazio Cloud che è un archivio dove conservare i file e averli sempre a disposizione. Oltre a questi, è possibile anche attivare altri strumenti importanti come i Documenti di Testo, i Fogli di Calcolo e le Presentazioni. All’interno di un solo servizio si hanno tutti gli strumenti necessari per lavorare al meglio.

Può essere integrato ad altri servizi di Libero, come Libero Mail PEC per avvocati e Libero SiFattura.

Libero Mail Business è proposto in diverse soluzioni. Business GO ha 1 casella di posta, uno spazio di 5 GB, tool inclusi (Calendario, Rubrica, Attività) a soli 25 € + IVA all’anno. Business GO Five ha 5 caselle, 5 GB di spazio per casella, tool inclusi (Calendario, Rubrica, Attività) per 69 € + IVA all’anno. Gli studi con esigenza maggiori invece possono optare per Business SUITE: il servizio che comprende 1 casella, spazio mail + Drive di 1 TB, gli stessi tool inclusi e in aggiunta le applicazioni di Testo, Foglio di calcolo e Presentazione ad un costo di 59 € + IVA all’anno oppure Business Suite FIVE che include 5 caselle di posta con 1 TB per casella e gli stessi tool e applicazioni a soli 199 € + IVA all’anno.

In collaborazione con Libero Mail Business