Come recuperare file cancellati dall'hard disk del computer

Quando si elimina un file dal Cestino non lo si cancella definitivamente, ma lo si può recuperare utilizzando alcuni programmi specifici. Ecco come fare

Fonte foto: TimeStopper69 / Shutterstock

Recuperare file cancellati dal proprio computer è possibile, almeno in alcuni casi. Un file eliminato dall’hard disk, infatti, potrebbe essere recuperabile, utilizzando gli strumenti giusti. Esistono, infatti, programmi specifici che consentono di scansionare un supporto di memoria alla ricerca dei frammenti di file eliminato. Con un po’ di fortuna, grazie a questi programmi, è possibile recuperare l’intero file. Per eliminare tutte le tracce di un file, invece, è necessario cancellare i dati in modo definitivo oppure formattare il disco di memoria reinstallando il sistema operativo. Vediamo come fare a recuperare file cancellati dal proprio hard disk.

Controllare il cestino

Partiamo da una banalità: per recuperare un file cancellato è possibile controllare se questo file è ancora nel Cestino. Utilizzando un computer Windows, è possibile accedere al Cestino dall’icona sul desktop oppure premere tasto Windows + S per avviare una ricerca, utilizzando come parola chiave “Cestino”.

Anche su Mac è disponibile un Cestino, facilmente accessibile dalla Dock. A prescindere dal sistema operativo utilizzato, se il file è ancora nel Cestino, basta premerci su con il tasto destro e poi scegliere Ripristina. In questo modo, il file cancellato tornerà nella sua posizione originale.

Smettere di utilizzare il PC

Se il file cancellato non è nel Cestino, è necessario smettere di utilizzare il PC e chiudere tutte le applicazioni aperte. Come detto in precedenza, dopo la cancellazione, un file può restare all’interno della memoria dell’hard disk, almeno fino a quando non sarà sovrascritto da altri file. Per evitare che questo avvenga è necessario ridurre al minimo le operazioni di scrittura sulla memoria interna del computer.

Provare a recuperare il file

A questo punto, è possibile provare a recuperare il file cancellato. Per farlo, è necessario installare un software specifico. Esistono tanti software dedicati a quest’operazione. Il principio di funzionamento è sempre lo stesso: il programma per il recupero di file cancellati andrà ad analizzare l’hard disk alla ricerca di tracce dei file eliminati dall’utente. Al termine della scansione, l’applicazione mostrerà i file recuperabili. Basterà attivare l’apposito comando per ripristinare il file.

Tra le app più diffuse per recuperare file cancellati dall’hard disk del computer troviamo Ease US Data Recovery, Disk Drill e PhotoRec. Questi tre programmi sono disponibili oltre che per Windows anche per macOS e possono essere scaricati direttamente dai rispettivi siti ufficiali.

Ease US Data Recovery e Disk Drill sono software avanzati, con tante funzionalità accessibili con una prova gratuita. Per sbloccare tutto il potenziale dei software è necessario, però, puntare sulla versione a pagamento. PhotoRec è un software gratuito e open source che può rappresentare la prima opzione da considerare per provare a recuperare un file cancellato per errore.